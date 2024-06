El Capi Pérez, listo para las comparaciones con Uribe y Regil: "es un honor”

El Capi Pérez está afinando los detalles del nuevo programa de Azteca “100 mexicanos”, una nueva versión del show de concursos que durante muchos años hicieron Adrián Uribe y Marco Antonio Regil, en Televisa; por lo que el comediante está listo para las comparaciones y todo tipo de críticas.

“Sé que las comparaciones son sanas y qué bueno que lo hagan. Este es un negocio en donde no se ha inventado el hilo negro, todo el mundo hace lo que ya han hecho los anteriores y es un honor para mí ser mencionado en la misma conversación de Adrián o de Marco Antonio”, dijo durante la presentación del programa a la prensa.

El estreno del proyecto esta planeado para el próximo mes de septiembre; sin embargo, varios de los episodios ya han sido grabados, como los VIP, en los que contarán con la participación de todo tipo celebridades, como Rebecca de Alba, Grupo Firme y hasta el elenco de “Ventaneando”.

Sobre la manera en la que se preparó para este nuevo reto, Pérez reveló que decidió no ver el trabajo de sus antecesores, y no por cuestiones de ego; sino para tener su propia línea y no viciarse de algunos modos o frases que tanto Regil como Uribe ya han usado en el pasado.

“Hice el ejercicio de no ver ningún episodio tanto de Adrián, como de Marco, porque tenía miedo de que me fuera a viciar o tomar algo de ellos. Lo que hice fue aprenderme bien las reglas y en eso me enfoqué. No vi mucho de ellos, no por ego; sino por una cuestión de salud mental”.

Hace algunos meses, cuando se dio a conocer que estaría al frente de esta nueva versión, uno de los primeros en felicitarlo fue el intérprete de "El Vítor", por lo que el presentador no dudó en agradecerle y expresarle su admiración.

“Adrián Uribe es uno de los mejores comediantes que han aparecido en nuestra pantalla. Yo le diría: gracias por su apoyo, por su buena vibra y por abrir camino para personas como yo”, finalizó.

