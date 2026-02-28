“Sirat”, la película española que el próximo 15 de marzo buscará el Oscar en la categoría de Película Internacional, no logró alzarse con los principales premios del Goya a lo mejor del cine del pais europeo

La cinta de Oliver Laxe comenzó la velada arrasando en seis de las llamadas categorías técnicas, como Fotografía, Sonido y Diseño de Producción, pero no logró ninguna de las consideradas mediáticas como Película y Dirección.

La gran triunfadora de la noche fue “Los domingos”, un drama sobre una adolescente que desea convertirse en monja, la cual se llevó a casa cinco Goya, entre ellas Película, Dirección (Alauda Ruiz de Azúa) y Actriz (Patricia López Arnaiz).

Ha sido una noche en Barcelona, donde se realizó la entrega del “Cabezón”, como se le dice amorosamente a la estatuilla, en la que aparecieron los mensajes políticos desde la alfombra roja.

Varios de los asistentes lucieron un pin con la leyenda “Free Palestina” y algunas voces como la del actor Luis Tosar (Celda 211) aseguraron que Donald Trump ha hecho caos en el mundo. Horas antes se había sabido que EU había atacado a Irán.

“Este señor Donald Trump recontraprograma todo el rato, creando caos a lo largo y ancho del mundo, a ver qué pasa esta vez”, dio Tosar previo a la ceremonia.

Fernando Méndez Leite, presidente de la Academia Española, llamó a la reflexión a la preocupante situación de desprecio de los derechos humanos desde el poder político.

“(Está) La brutal persecución de inmigrantes y disidentes en EU”, indicó.

Los Goya se realizan en un momento en que en redes sociales la gente ha cuestionado lo que consideran altos apoyos económicos del gobierno a películas que son malas. Pero Méndez Leite aseguró que del cine español todo mundo habla bien, incluso los periódicos, mencionando la nominación de “Sirat” al Oscar.

Pedro Sánchez, presidente de España, aseguró que ha sido un año de buen cine, aunque reconoció no haber podido ver a todas las nominadas.

Durante la ceremonia fue galardonada la actriz estadounidense Susan Sarandon con el Goya Internacional a su trayectoria.

