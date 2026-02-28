Más Información

Destrucción de vitrales de Enrique del Moral en metro Viaducto causa indignación

Destrucción de vitrales de Enrique del Moral en metro Viaducto causa indignación

El libro que documenta la historia de la policía en la capital del país

El libro que documenta la historia de la policía en la capital del país

Frida Escobedo, la arquitecta que crea comunidad

Frida Escobedo, la arquitecta que crea comunidad

La investigación y la enseñanza. Testimonio de mi vocación en la UNAM

La investigación y la enseñanza. Testimonio de mi vocación en la UNAM

Proyecto Templo Mayor revela ceremonia monumental de Motecuhzoma Ilhuicamina; hallan cofres y tesoros mexicas

Proyecto Templo Mayor revela ceremonia monumental de Motecuhzoma Ilhuicamina; hallan cofres y tesoros mexicas

Trasladan el archivo de Octavio Paz al CENCROPAM para trabajos de registro y catalogación

Trasladan el archivo de Octavio Paz al CENCROPAM para trabajos de registro y catalogación

”, la que el próximo 15 de marzo buscará el en la categoría de, no logró alzarse con los principales a lo mejor del cine del pais europeo

La cinta de Oliver Laxe comenzó la velada arrasando en seis de las llamadas categorías técnicas, como Fotografía, Sonido y Diseño de Producción, pero no logró ninguna de las consideradas mediáticas como Película y Dirección.

La gran triunfadora de la noche fue “”, un drama sobre una adolescente que desea convertirse en monja, la cual se llevó a casa cinco Goya, entre ellas Película, Dirección (Alauda Ruiz de Azúa) y Actriz (Patricia López Arnaiz).

Lee también:

Ha sido una noche en Barcelona, donde se realizó la entrega del “Cabezón”, como se le dice amorosamente a la estatuilla, en la que aparecieron los mensajes políticos desde la alfombra roja.

Varios de los asistentes lucieron un pin con la leyenda “Free Palestina” y algunas voces como la del actor Luis Tosar (Celda 211) aseguraron que Donald Trump ha hecho caos en el mundo. Horas antes se había sabido que EU había atacado a Irán.

“Este señor Donald Trump recontraprograma todo el rato, creando caos a lo largo y ancho del mundo, a ver qué pasa esta vez”, dio Tosar previo a la ceremonia.

Fernando Méndez Leite, presidente de la Academia Española, llamó a la reflexión a la preocupante situación de desprecio de los derechos humanos desde el poder político.

“(Está) La brutal persecución de inmigrantes y disidentes en EU”, indicó.

Lee también: Premios SAG 2026: los nominados y cómo, cuándo y dónde ver la entrega

Los Goya se realizan en un momento en que en redes sociales la gente ha cuestionado lo que consideran altos apoyos económicos del gobierno a películas que son malas. Pero Méndez Leite aseguró que del cine español todo mundo habla bien, incluso los periódicos, mencionando la nominación de “Sirat” al Oscar.

Pedro Sánchez, presidente de España, aseguró que ha sido un año de buen cine, aunque reconoció no haber podido ver a todas las nominadas.

Durante la ceremonia fue galardonada la actriz estadounidense Susan Sarandon con el Goya Internacional a su trayectoria.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

“Les damos de tragar basura”: Sergio Mayer se arrepiente de entrar a La Casa de los Famosos tras perder sus derechos en Morena. Foto: Tomada Instagram @sergiomayerb / Telemundo

“Les damos de tragar basura”: Sergio Mayer se arrepiente de entrar a La Casa de los Famosos tras perder derechos en Morena

Tunden a Pati Chapoy por pedir a Cazzu que se quede callada: la llaman “abuela de Ángela Aguilar". Foto: EFE/ Mario Guzmán/ Agustín Salinas/EL UNIVERSAL / AFP

Tunden a Pati Chapoy por pedir a Cazzu que se quede callada: la llaman “abuela de Ángela Aguilar”

José Manuel Figueroa habría demandado a Imelda Tuñón por ¡5 millones de pesos! tras acusaciones de abuso. Foto: Instagram

José Manuel Figueroa habría demandado a Imelda Tuñón por ¡5 millones de pesos! tras acusaciones de abuso

¿Qué estudios tiene Sergio Mayer? Morena suspende sus derechos políticos tras dejar su curul para ir a 'La Casa de los Famosos'. Fotos: Juan Carlos Reyes García / El Universal

¿Qué estudios tiene Sergio Mayer? Morena suspende sus derechos políticos tras dejar su curul para ir a 'La Casa de los Famosos'

Demi Moore, casi irreconocible a los 63 el look que desató furor en la Semana de la Moda de Milán. Foto: (AP Photo/Luca Bruno)

Demi Moore, casi irreconocible a los 63: el look que desató furor en la Semana de la Moda de Milán

[Publicidad]