Sin la presencia de Guillermo del Toro, que tiene su agenda apretada la cual le hizo imposible viajar a México, su más reciente cintas “Frankenstein” tendrá una función especial en el marco del Festival Internacional de Cine de Morelia, a realizarse el mes próximo.

El largometraje que llegará a Netflix en la primera semana de noviembre, pero que tendrá una corrida comercial en cines seleccionados, integra una lista de más de 100 producciones que conformarán este año el certamen michoacano.

Daniela Michel, directora del FICM, precisó que Del Toro hizo lo posible para poder estar en la capital michoacana, pero ya había compromisos establecidos.

“Quiere mucho al festival, va a mandar un mensaje; es una gran película, cuando se vea se darán cuenta, seguramente estará en varias premiaciones”, apuntó.

Entre los invitados internacionales que estarán del 10 al 19 de octubre próximos se encuentran Juliette Binoche, quien presentará su filme “In-I: in motion”; el cineasta iraní Jafar Panahi, con “I was just an accident”, ganadora de la Palma de Oro en el pasado Festival de Cannes y la cineasta argentina Lucrecia Martel con “Nuestra tierra”.

Entre las funciones especiales se encontrará una de “Amores perros”, en su 25 aniversario; “Magallanes”, protagonizada por Gael García Bernal; “Once upon a time in Gaza”, de Arab y Tarzan Nasser; “Bugonia”, dirigida por Yorgos Lanthimos y “The chronology of water”, de la también actriz Kristen Stewart.

Destaca también “Para vivir: el implacable tiempo de Pablo Milanés”, documental realizado por Fabien Pisani, hijo del desaparecido cantautor cubano.

“Hay más sorpresas, pero dejarían de serlo si las decimos”, dijo Michel.

“El agente secreto”, del brasileño Kleber Mendoca Filho, ganador en Cannes de los premios a Mejor Director y Actor, será la responsable de la función inaugural del festival.

Y María Félix “La Doña” será objeto de un homenaje con una retrospectiva y una exposición fotográfica que se montará en el Andador Hidalgo, del Centro Histórico de Morelia.

