Oscar Isaac y Jacob Elordi estuvieron en el Festival de Cine de Venecia el pasado fin de semana para el estreno mundial de “Frankenstein” junto al director Guillermo del Toro, marcando el inicio de lo que se espera sea una gran campaña de premios para la película. El público le dio una ovación de pie de 13 minutos, una de las más exitosas de la 82ª edición del festival.

Isaac interpreta a Victor Frankenstein y Elordi es el monstruo en esta adaptación de la novela clásica de Mary Shelley, que del Toro ha soñado con realizar durante décadas. “Es la película para la que he estado entrenando durante 30 años”, dijo el director mexicano a The Associated Press.

¿Cómo se sintió Guillermo del Toro tras estrenar “Frankenstein”?

Hablando en Venecia, del Toro expresó que se siente como en una “depresión posparto” ahora que ha completado la película, la cual combina un festín gótico de escenarios.

Oscar Isaac compartió que, antes de comenzar el rodaje, el cineasta le dijo: “Estoy creando este banquete para ti, solo tienes que venir y comer (…) Esta película se siente particularmente personal”. El actor añadió: “Creo que en última instancia se trata de los marginados”.

Jacob Elordi, que se incorporó a la producción más tarde en el proceso, confesó que no le resultó complicado identificarse con su papel: “Es un recipiente en el que pude poner cada parte de mí mismo. De muchas maneras, la criatura que está en pantalla en esa película es la forma más pura de mí mismo, es más yo que yo mismo”.

Guillermo del Toro y sus recientes éxitos

La última vez que del Toro estuvo en Venecia fue con “La forma del agua” en 2017, filme con el que obtuvo el premio principal del festival y, meses después, ganó el Oscar a Mejor Película y Mejor Director en 2018.

Netflix, que aún busca hacerse con el Oscar a Mejor Película, apuesta fuerte por “Frankenstein”. La cinta anterior del cineasta, “Pinocho de Guillermo del Toro”, le dio al servicio de streaming su primera estatuilla a Mejor Película Animada.

Al igual que “La forma del agua”, “Frankenstein” está en la contienda por los grandes premios en Venecia, donde competirá con películas como “Bugonia” de Yorgos Lanthimos, “A House of Dynamite” de Kathryn Bigelow, “No Other Choice” de Park Chan-wook y “La voz de Hind Rajab” de Kaouther Ben Hania. Los ganadores se anunciarán el 6 de septiembre por el jurado encabezado por Alexander Payne.

Netflix estrenará “Frankenstein” en cines el 17 de octubre, antes de llegar a la plataforma el 7 de noviembre. Fuera de la alfombra roja, varios cientos de manifestantes se reunieron pacíficamente para protestar contra la guerra en Gaza.