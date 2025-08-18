Más Información

Una novela coral sobre la tercera edad

Una novela coral sobre la tercera edad

Instituciones y amigos se despiden de Calera-Grobet

Instituciones y amigos se despiden de Calera-Grobet

Instituciones y amigos despiden a Antonio Calera-Grobet

Instituciones y amigos despiden a Antonio Calera-Grobet

Museo de El Eco más cerca de la declaratoria de Monumento Artístico Nacional

Museo de El Eco más cerca de la declaratoria de Monumento Artístico Nacional

Fallece el escritor Antonio Calera-Grobet, a los 51 años; confirman el motivo del deceso

Fallece el escritor Antonio Calera-Grobet, a los 51 años; confirman el motivo del deceso

¿Taylor Swift es vedette?, el “enamoradizo” de Nodal y las lluvias de la CDMX: los memes de la semana

¿Taylor Swift es vedette?, el “enamoradizo” de Nodal y las lluvias de la CDMX: los memes de la semana

El proyecto de Guillermo del Toro tendrá un estreno limitado en salas de cine. Netflix anunció que la nueva película de “” competirá por el León de Oro en el Festival de Cine de Venecia 2025.

Originalmente, este proyecto solo se estrenaría en la plataforma de streaming; sin embargo, tras el buen recibimiento del público, se decidió llevarlo también a la gran pantalla.

Lee también

¿Cuándo se estrenará “Frankenstein” de Guillermo del Toro en cines?

Netflix, a través de redes sociales, reveló nuevos pósters de la cinta basada en la novela de Mary Shelley. En las imágenes se confirmó que la fecha de estreno en streaming será el 7 de noviembre.

Para sorpresa de los fanáticos del terror y de Guillermo del Toro, la película de “Frankenstein” llegará primero a cines el 23 de octubre. Esta nueva historia promete mostrar otro lado del “moderno Prometeo”.

¿De qué tratará la nueva cinta de Netflix sobre el monstruo?

El tráiler estrenado el pasado 31 de mayo reveló algunos detalles sobre la historia, pero la sinopsis señala que en esta versión veremos a un “científico brillante y ególatra que da vida a una criatura en un monstruoso experimento que termina siendo la perdición tanto del creador como de su trágica creación”.

Lee también

¿Qué actores protagonizarán “Frankenstein” de Netflix?

La cinta será protagonizada por Oscar Isaac, Jacob Elordi, Mia Goth y Felix Kammerer, con Charles Dance y Christoph Waltz en el reparto. Desde hace un tiempo, el cineasta buscaba adaptar este clásico a la gran pantalla.

Guillermo del Toro incluso escribió la introducción de una edición anotada de Frankenstein en 2018, donde describió que el libro de Shelley lo conmovió hasta las lágrimas al ver que “el villano de la obra era la vida”.

Aún no se han revelado más detalles sobre las cadenas de cine que exhibirán el filme de "", pero su estreno está confirmado para el 23 de octubre.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Polémica real: salen a la luz los insultos que recibe Kate Middleton de parte del príncipe Andrés. Foto: EFE / AFP

Polémica real: salen a la luz los insultos que recibe Kate Middleton de parte del príncipe Andrés

Hermano de Ángela Aguilar causa polémica: pregunta qué es “poner el cuerno” y fans responden "pregúntale a Nodal”. Foto: Instagram / AFP

Hermano de Ángela Aguilar causa polémica: pregunta qué es “poner el cuerno” y fans responden "pregúntale a Nodal”

“No cocina ni limpia”: el comentario machista del ex de Halle Berry que la hizo 'explotar'. Foto: (Photo by Lewis Joly/Invision/AP)

“No cocina ni limpia”: el comentario machista del ex de Halle Berry que la hizo 'explotar'

Preocupación por Jennifer Lopez: temen que caiga en depresión tras el fracaso de su gira. Foto: The Grosby Group

Preocupación por Jennifer Lopez: temen que caiga en depresión tras el fracaso de su gira

Michelle Salas. Foto: Archivo/El Universal

Michelle Salas deslumbra con bikini y outfits glamorosos para el verano 2025