Silvia Navarro otra vez da de qué hablar por aparecer en foto con una mujer

Tres fotografías compartidas por la actriz Silvia Navarro en su perfil de Instagram hace algunas semanas, donde se le ve junto a una mujer identificada como Rubelia en una alberca, reavivó el interés entre algunos de sus seguidores por conocer la "verdadera" orientación sexual de la famosa y hasta recibió algunas críticas por su publicación.

En las instantáneas, se aprecia a ambas abrazándose, y en una de ellas se ve a Silvia mordiendo el cachete de su acompañante.

Con el texto "Buena, divertida, chingona, entrona, inteligente, amiga, leal, generosa, son algunos de los millones de atributos que hacen a este ser, uno de mis favoritos en el planeta. Feliz Cumple mi Rubelia (…) Te amo", Navarro acompañó el post.

Ante esto, sus seguidores la cuestionaron y escribieron comentarios como: "No entendí ¿son pareja o amigas? Porque yo adoro a mis amigas pero NO les digo que las amo, aunque las ame, y tampoco las abrazo como a un novio", "tú sí tienes talento y no necesitas de este tipo de chismes tan chafas la neta, pues ahora apechugar y pues tú abriste la puerta ahora de lo único que se va a hablar de ti es de tus preferencias sexuales", "¿mi actriz favorita es lesbiana?", "¿Cómo le vas a morder la mandíbula o cuello a tu mejor amiga en el agua?", dijeron.

Otros salieron en defensa de la protagonista de "Cuando seas mía" y compartieron que en su experiencia personal también suelen mostrarse muy cariñosos con sus amigos y que esas conductas les parecen comunes.

"¿Qué onda con los comentarios? Por favor, normalicen decirles 'TE AMO' a las amigas, besarlas, apapacharlas, consentirlas, decirles cosas bonitas ¿desde cuándo una persona deja de ser increíble por amar a quien se le da la regalada gana?", se leyó.

Si bien Silvia había guardado silencio sobre el tema, ahora se sinceró frente a la prensa y contó quién es la persona que aparece con ella en la alberca.

Silvia Navarro aclara su relación con Rubelia

Durante un encuentro reciente con los medios en las instalaciones donde se realiza la obra "Siete veces adiós", video retomado por "Hoy", Navarro aclaró que Rubelia es su mánager y mantienen una amistad cercana y laboral desde hace muchos años.

"Con quien sea que yo me tome fotos voy a causar revuelo así que cuidado", advirtió a uno de los reporteros bromeando, para luego describirse a sí misma como una persona "encimosa" que disfruta de pasar tiempo con sus seres queridos.

"A mí me gusta apapachar a la banda y me van a seguir viendo, entonces no necesariamente mis fotos con la gente con la que me ven abrazada significa (noviazgo)".

Además, añadió que ella realmente siente un cariño muy fuerte por sus amigos: "Yo los amo", concluyó.

Por otra parte, la también actriz de "La heredera" habló sobre su etapa como madre de León y lo mucho que disfruta verlo aprender y crecer.

