Silencio de Miss Universo ante la salida de Lupita Jones; afirma que no la han contactado para formalizar su destitución

Lupita Jones aseguró estar bien anímicamente después de haber terminado su relación con Miss Universo, asegurando que para todos hay espacio y le desea la mejor de las suertes a los nuevos organizadores del certamen internacional. “Está bien y es muy bueno que se abran más opciones, así cada chica podrá encontrar cuál es la plataforma con la que se siente más identificada. Mexicana Universal se mantiene fiel a su origen y a su propósito de seguir formando a las mujeres jóvenes mexicanas para representarnos a nivel internacional”, dijo la modelo.

Jones explicó que hasta el día de hoy nadie de la organización Miss Universo se ha puesto en contacto con ella para hacer oficial su salida, aunque comprende que es un negocio y al terminarse el contrato anual que deben firmar entre ésta y Mexicana Universal después de la elección de la nueva reina; no tendrían porqué hacerlo. “Entonces el 18 de noviembre al momento de coronar a Miss Nicaragua como Miss Universo, en ese momento terminó el contrato para todos los directores nacionales. Viendo cómo estaban las cosas pienso que iban a esperar ese momento, para que no hubiera una situación legal, pero creo que pudieron haberlo hecho de una manera más profesional”.

Sheynnis Alondra Palacios, representante de Nicaragua. Foto: Instagram de Miss Universo 2023.

Lo que sí es cierto para Lupita Jones, es que la dirección que está tomando Miss Universo ya no tienen comunión con los lineamientos de Mexicana Universal, y tal vez solo era cuestión de tiempo que esta salida se diera de cualquier forma. “Eran ya 30 años de estar colaborando con Miss Universo como directora nacional, por supuesto que da nostalgia pero también yo ya no era compatible con la forma en que están llevando las cosas, ya no me sentía cómoda con muchas situaciones; tenemos que disfrutar los que hacemos y si ya no te sientes a gusto pues también es mejor ya no estar, así que me siento tranquila en esa parte”.

La actriz, escritora y modelo Lupita Jones. Foto: Sughey Baños/EL UNIVERSAL.

Lupita agregó que la actividad de Mexicana Universal no ha parado, después de su regreso de El Salvador de inmediato se integró a las actividades para coronar alas reinas regionales, de las cuales saldrán las representantes de México para las otras competencias internacionales con las que tiene relación como Miss Internacional, Miss Charm Internacional y Reina Hispanoamericana. “Me gustaría dejar claro que, Mexicana Universal es una plataforma que a lo largo de 30 años he estado construyendo y fomentando la preparación en todas las jóvenes que nos representan a nivel internacional, una plataforma que ha crecido con una personalidad propia, no dependemos de una sola franquicia internacional, tenemos relación con otras marcas de concursos con la cuales compartimos la misma visión de los concursos de belleza”.

Una de las cosas que la exMiss Universo aseguró seguirá defendiendo, es que su plataforma es para el empoderamiento de la mujer mexicana; así que quiso señalar que gracias a su trabajo se lograron pequeñas cosas que aunque la gente no las note, con el tiempo se echarán de menos, como el que las chicas tengan el impulso para sus proyectos sociales o que tengan una preparación profesional que les servirá en su vida fuera de la pasarela.

Sobre si se tomará el tiempo para acudir a la final de Miss Universo ahora que se realizará en el país, Lupita Jones no descarta la posibilidad, ya que tiene la libertad como todo ciudadano, de comprar su boleto y asistir al evento, pero por las actividades de sus propias reinas de belleza no es seguro que esté en el país en ese momento. “Pero de verdad deseo que todo salga bien acá, es un evento con una visibilidad a nivel mundial, la experiencia que tuvimos en El Salvador fue fenomenal, el país se lució… ojalá también para nuestro país se pueda aprovechar esa oportunidad de visibilidad a nivel internacional. Yo sigo trabajando en lo mío, esto se trata de que el país esté bien representado y que cada quien esté a gusto en la plataforma que elija, que cada quien se dedique a construir su propio legado y finalmente los resultados son los que hablan por cada quien”, finalizó Lupita Jones.