Para Lupita Jones estar trabajando de manera independiente el certamen de Mexicana Universal, no sólo es un gran desafío, también es tener la oportunidad y la libertad de impulsar un nuevo concepto de lo que una reina de belleza debe ser en la actualidad. "A mí lo que me interesa promover y proyectar es que estos concursos no se trata solamente de la belleza de las mujeres, sino de generar conciencia social y también proyectar a la mujer mexicana a nivel internacional, con capacidad, con preparación y con mucho orgullo de su nacionalidad, todo esto es lo que hemos estado trabajando este año con el concurso", dijo Lupita Jones.

Aunque se esperaba que con el cambio de dueño de Miss Universo, que ahora pertenece a la empresaria Anne Jakrajutatip, dueña del conglomerado multinacional tailandés JKN Global; la organización que lidera Lupita Jones experimentaría cambios radicales, la exMiss Universo aseguró que las reglas siguen siendo los mismas."Obviamente se está haciendo mucho énfasis , en que las mujeres que participan en Miss Universo sean líderes que impulsen la transformación, que tengas voces poderosas con temas importantes, por eso yo fomento actividades sociales en las chicas para que se genere este compromiso social".

Lupita señaló que desde hace tres años se han realizado las pasarelas con una causa social, como la Pasarela Incluyente la cual se realizó la semana pasada en coordinación con el DIF estatal y el CRIT, donde las reinas de belleza caminaron con niños y adultos con alguna discapacidad; con la cual se hizo una recaudación de útiles escolares para los niños y niñas de estos centros.

Además Jones trabajó con la Universidad Tecmilenio para realizar un diplomado que se llama Liderazgo y proyección de imagen profesional, que las 32 participantes cursaron para darle formalidad y respaldo académico al trabajo de preparación que se hizo con las reinas de Mexicana Universal, al final ellas recibieron una certificación de esta institución.

"Esto para mí es muy importante, el proyectar mujeres no sólamente bellas sino preparadas". Lo que también se hizo en Mexicana Universal, es que se abrió a concursantes mayores, que rebasan los 20 años o que fueran mamás, un paso muy importante para esta organización, en esta ocasión Scarlett Mercado (Tamaulipas) demostrará que las mamás también pueden."Se busca lanzar un mensaje importante, que el ser mamá no te imposibilita para seguir luchando para alcanzar metas y propósitos que se tengan en la vida. El ser mamá debe ser una bendición y un regalo y no algo que te limite, ese es uno de los mensajes más poderosos que manda Miss Universo con este cambio de las reglas".

Por segunda ocasión se integra a la contienda Mexicana Universal EU, que en esta ocasión es Melody Murguía, quien nació en Sonora pero muy joven emigró a Tucson, Arizona, y cuyo papel es representar a la comunidad mexicana radicada en dicho país, dándole la oportunidad de contender por la corona nacional.

"Son cerca de 40 millones de mexicanos en EU, a través de quienes hemos logrado que nuestra cultura, tradiciones y gastronomia permeen en una cultura que no es la nuestra, al grado que muchas de nuestras costumbres los americanos ya las han adoptado, como el Día de Muertos. A México lo llevas donde vas, no importa dónde nazcas siempre debes reconocer tus raíces y darles un lugar que merece". Todas estas innovaciones en la organización responden al compromiso que conlleva tener ya tres Miss Universo en su historia, ya que siempre se espera mucho de ellas y no deben decepcionar.

"Se genera mucha expectativa con la concursante mexicana, año con año yo me siento muy orgullosa de eso, las mujeres que hemos enviado en los últimos años, que son muy preparadas además de hermosas, se han convertido en rivales a vencer, son de las candidatas más observadas por el público, por los seguidores y las mismas participantes".

Las reinas de Mexicana Universal

A unas horas para que se conozcan a las reinas de Mexicana Universal que representarán a México en Miss Universo, Miss Charm International y Reina Hispanoamericana, Lupita Jones comparte lo que los jueces buscarán en las candidatas, aunque el público ya señaló quiénes son sus favoritas a través de una encuesta que se realizó por medio de redes sociales: Valeria López Villanueva (Colima), Carolina Pérez Martínez (Sinaloa), Andrea Díaz Farill (Guerrero), Melissa Flores Godínez (Michoacán) y Tania Estrada Quezada (Chihuahua).

"Buscamos una mujer hermosa que cause un gran impacto en el escenario, con una gran personalidad, con seguridad y con un mensaje muy contundente para compartir e inspirar a otras personas, entonces, necesitamos mujeres con contenido, reales, con una gran capacidad de comunicación para lograr impactar al mundo".

¿Dónde ver el concurso de Mexicana Universal?

La transmisión de la final se realizará a partir de las 19 horas, a través de las cuentas de Facebook y Youtube de Mexicana Universal, para lo cual están trabajando alrededor de 200 personas desde el Centro de Convenciones de Aguascalientes, sede de la final nacional, y contará con la participación de Alexander Acha, Los Claxons, Nicole Favre y Frederick Kelley en la parte musical y en la conducción estarán Andrea Bazarte (Mexicana Universal Hispanoamericana 2020) y Arturo Carmona.

