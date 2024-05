La verdadera razón por la que One Pilots da conciertos íntimos

Si algo caracteriza a los Twenty One Pilots es su gran sentido del humor, la banda estuvo recientemente en México para promocionar su disco “Clancy” y ofrecer un concierto en el Lunario del Auditorio Nacional, que tiene aforo máximo de mil 500 personas; los integrantes, que se presentarán en el Foro Sol en febrero de 2025, contaron por qué su interés en hacer conciertos intimistas, algo que disfrutan porque, coinciden, es su forma de salir de lo cotidiano, pero también por una poderosa razón. “Nos pagan billones de dólares por ello”, bromea Tyler Joseph, vocalista del grupo estadounidense.

Los artistas siempre dicen que se deben al público, pero a veces parecen olvidarlo. El sábado pasado la cantante Anitta ofreció una presentación en el Salón Los Ángeles, donde estuvo presente el actor Luis Gerardo Méndez, quien estuvo departiendo con un grupo de amigos en un espacio del recinto, que hizo la función de zona VIP, y para que no lo reconocieran portaba una gorra y lentes oscuros, pero de pronto salió a la pista e inevitablemente alguien lo reconoció, fue una chica que logró tocarle su hombro cuando pasó rápidamente a su lado y le pidió una fotografía; el actor simplemente dijo “no” y regresó con sus amigos. Es entendible por el hecho de que iba a divertirse, pero una fotografía no le hubiera tomado mucho tiempo y hubiera dejado a una fan feliz y no con un mal sabor de boca.





Luis Gerardo Méndez en el aniversario 11 de "Nosotros los Nobles". Foto: Clasos





Libre de problemas legales y luego de haber regresado a la tienda que la acusó de haberse llevado una prenda sin pagar en Estados Unidos, Daniela Castro retoma su carrera artística, pero ya no en Televisa, donde estuvo como parte de las estrellas exclusivas, sino en Telemundo, como parte de la nueva temporada del reality show “Top Chef: VIP 3”, que se estrena este 21 de mayo. La actriz de telenovelas como “Cadenas de amargura” y “Cañaveral de pasiones” compartirá además cocina con su hija Danka, así como con Alicia Machado, Patricia Navidad y José Luis Rodríguez “El Puma”, entre otros famosos, donde mostrará sus dotes culinarias.









