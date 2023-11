Tras 30 años bajo la dirección de Miss Universo México, Lupita Jones deja el certamen de belleza que un día ganó, sin embargo, su salida ha causado mucha controversia, pues con la llegada de Cynthia de la Vega como la nueva encargada del concurso, hay opiniones dividas del giro que tomara este evento, y una de las personalidades que ya emitió su opinión es Sofía Aragón, excompetidora que protagonizó un problema mediático con Jones, a quien acusó de haberla violentado simbólicamente en 2019.

Jones no ha ocultado la inconformidad que se siente luego de ser excluida de la nueva gestión del certamen, pues estuvo frente a su organización a lo largo de tres décadas, sin embargo, en los últimos años, la forma en que preparaba a las jóvenes fue puesta en tela de juicio por una de las mismas participantes. Esto ocurrió hace cuatro años, cuando Sofía Aragón, concursante en la edición de Miss Universo México del 2019, habló del comportamiento que Lupita tuvo con ella.

De acuerdo con Aragón, ella fue la única de las representantes de la competencia que no contó con el financiamiento de la organización para llevar a cabo los preparativos previos a la contienda, pues antes de ese año, las otras misses sí contaron con apoyo económico que desahogaba los gastos que ella tuvo que poner de su propia bolsa.

“Lupita me dijo: ´-Para ti no hay dinero y haz lo que quieras”, fue así que Sofía argumentó que llegó a faltarle el dinero hasta para comer, así como para sus citas mensuales con el ginecólogo que atendía la endometriosis que padece.

“Yo tengo endometriosis, un problema ginecológico, y tenía que ir a citas constantemente, durante toda mi preparación no pude ir ni una sola vez, le decía a Lupita: ‘-Por favor necesito ir al doctor´ y me contestaba: ‘-Sorry no hay´", detalló.

Ante la exposición del trató que recibió durante su participación en el certamen, Jones no se quedó callada y no sólo desacreditó las declaraciones de Sofía, sino que destapó que ella fue quien puso el dinero para que la joven se sometiera a una cirugía estética de nariz, a una liposucción, así como un tratamiento dental.

"De mi bolsa personal, sin recibir un sólo ingreso, poniendo el riesgo el patrimonio de mi hijo y el mío, yo invertí en Sofía para poder operarle la nariz, para arreglarle los dientes, para la liposucción, para el viaje a Nueva York, todo eso financiado por mí", defendió Jones.

Es por eso que ahora que Sofía ha hablado de la salida de Jones, la atención se enfocó en sus declaraciones pues si bien, aseguró que no era momento de echar "hate" a nadie, y muchos menos a Lupita, reconociendo que durante su gestión logró mucho, también destacó que las acciones tienen consecuencias de las que tarde o temprano se tiene que aprender, lo que fue tomado como una indirecta para la exdirectora del concurso.

"A pesar de todas las diferencias que ya todos saben que tuve con la señora Lupita Jones, honestamente creo que es un buen momento para agradecerle por todos los años en los que fungió como directora de Miss Universo México, no estoy de acuerdo en como se hicieron muchas cosas, muchas personas salieron lastimadas, entre ellas grandes mujeres que considero amigas y yo (...) todo en la vida nos va a dar enseñanzas y creo que una de las enseñanzas más grandes que está dejando este momento es que toda la energía se paga y el karma es muy poderoso, pero también creo que tenemos que dejar que cada quien aprenda de sus propias lecciones", destacó.

Mientras tanto, Jones sigue haciendo comentarios en sus redes, relacionados a su salida de la organización, pues hace unas horas escribió en una de sus cuentas de Instagram que era tendencia en Twitter, lo que demostraba la relevancia que seguía teniendo en la actualidad.

"Y la que soporte... y seguirán hablando porque tiene reina madre para rato", destacó.

