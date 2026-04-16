La actriz Shannon Elizabeth, quien alcanzó la fama a finales de los años 90, por su papel de Nadia en la comedia "American Pie" (1999), ya no quiere que alguien más maneje su carrera, quiere hacerlo ella misma, por eso, después de una trayectoria en Hollywood, decidió debutar en una conocida plataforma de contenido para adultos.

Shannon se convirtió en uno de los rostros más recordados de la cultura pop de la época por encarnar a una estudiante de intercambio de la República Checa que se convierte en el interés amoroso de Jim (Jason Biggs) al inicio de la historia.

Protagoniza una de las escenas más famosas de la película cuando Jim intenta seducirla mientras una cámara web transmite accidentalmente el encuentro a todos sus compañeros.

Se la presenta como una estudiante misteriosa, atractiva y carismática que captura la atención de todo el grupo de amigos

A partir de ese éxito participó en otras películas juveniles y comedias como "Scary Movie" (2000), "Tomcats" (2001) y "American Pie 2" (2001), consolidándose como un ícono del cine ligero de esos años.

Shannon Elizabeth interpretó a la sexy Nadia en la película "American Pie", estrenada en el año 1999. FOTO: GDA/El Comercio de Perú.

Además de su trabajo en cine, tuvo presencia en televisión con participaciones en series como "That ’70s Show", "Cuts y Melissa & Joey".

También formó parte de la sexta temporada de "Dancing with the Stars" en 2008, donde mostró otra faceta ante el público. Con el paso del tiempo, su carrera se volvió más selectiva y se alejó del foco de Hollywood.

En años recientes, Shannon Elizabeth ha enfocado gran parte de su vida en el activismo y la protección de la vida silvestre, especialmente en África, donde fundó la organización Shannon Elizabeth Foundation dedicada a la conservación de animales. Paralelamente, se ha involucrado en el póker profesional, participando en torneos importantes y desarrollando una carrera paralela en este ámbito.

En "American Pie": Shannon Elizabeth, Mena Suvari, Jason Biggs, Thomas Ian Nicholas, Tara Reid y Seann William Scott.

Shannon Elizabeth quiere mostrar su faceta más sexy

A pesar de que Shannon Elizabeth no se considera una persona tan desinhibida como sus amigas que por ejemplo duermen sin ropa, dijo en entrevista para "People" que quiere cambiar el hecho de que alguien conduzca su vida.

Desea mostrar su lado más sensual a sus 52 ños.

Así luce Shannon Elizabeth a sus 52 años; en sus redes musicaliza con tema de "American Pie" una de sus fotos.

“He pasado toda mi carrera trabajando en Hollywood, donde otros controlaban la narrativa y el rumbo de mi trayectoria. Este nuevo capítulo se trata de cambiar eso, de mostrar un lado más sensual que nadie ha visto y de estar más cerca de mis fans”, explicó.

Shannon le ve potencial a esa manera de relacionarse con sus seguidores, así que desea intentarlo.

“Elijo OnlyFans porque me permite conectar directamente con mi público, crear a mi manera y ser libre. De verdad creo que este es el futuro”, expresó.

Elizabeth admitió en su momento que está agradecida por su papel en la franquicia de comedia "American Pie", donde un grupo de jóvenes de secundaria buscan perder su virginidad en un viaje de verano.

"Todo lo que he hecho en mi vida es gracias a American Pie", se sinceró.

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