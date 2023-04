Shannon de Lima es una bella y conocida modelo. La joven tiene 34 años. La venezolana se hizo conocida en el mundo de la moda y las pasarelas en el año 2005 cuando participó en los concursos Sambil Model y Miss Mundo. Su incursión en la vida de las celebridades llegó cuando se casó con el cantante Marc Anthony. La curvilínea modelo también vivió romances con el boxeador Canelo Álvavez, el futbolista James Rodríguez y también se la vinculó con el actor Alejandro Speitzer.

Leer más. Shannon de Lima impone tendencia con el minivestido más chic de la temporada

Además, Shannon de Lima se destaca en las redes sociales por su contenido. Casi a diario la modelo comparte imágenes y videos de su vida privada, sus proyectos laborales y consejos sobre cómo mantener una vida saludable y equilibrada. En los últimos días, la venezolana subió una carrete con fotos en las se luce con camisa denim oversize.

Shannon de Lima con camisa denim oversize (Fuente Instagram @shadelima)

La foto de Shannon de Lima

“Favorite place And New color Drop Fluorescent pink coral”, escribió Shannon de Lima junto a una serie de imágenes en las que está vestida con un bikini y una camisa denim oversize. Las fotos acumularon miles de me gusta y cientos de comentarios de sus seguidores.

Leer más. Estas son las fotos de Shannon de Lima que aceleran las pulsaciones de James Rodríguez

“Te calmas pues”, “Pero qué cosa tan linda”, “Hermosa”, “Súper hermosa”, “Estás preciosa muñeca”, “La princesa más hermosa del mundo”, “Guapísima”, “Siempre hermosa”, fueron algunos de los comentarios que dejaron los fanáticos de Shannon de Lima al pie del posteo.

Shannon de Lima con camisa denim oversize (Fuente Instagram @shadelima)

“Desbordando las notas sobre el marfil del piano, los arquetipos divinos van buscando mis manos. Las dulces armonías donde poder volcar el desconsuelo triste que aún brota de mi alma. El piano se convierte en un alma que llora con la esperanza de quien no sabe amar”, “Feliz día guapísima”, “Tienes un cuerpo monumental”, “Mamacita”, “Qué hermosa estás”, “Te ves espectacular”, “Eres puro arte”, escribieron otros seguidores en los comentarios de las fotos de Shannon de Lima.