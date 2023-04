Shannon de Lima, ex de Marc Anthony, se suma a la tendencia barbiecore con este traje de baño soñado

Shannon de Lima es reconocida por su belleza y carisma. La modelo venezolana es embajadora de distintas marcas. La joven arrasa en las redes cada vez que publica una foto. En general, comparte material de las producciones de fotos que hace para marcas, en ella se puede apreciar su esbelta figura sin igual.

La exesposa de Marc Anthony se preocupa en mantener a sus miles de fanáticos al tanto de su vida y su trabajo a través de sus cuentas oficiales en las redes sociales. Shannon tiene 34 años y cada vez está más bella y carismática.

Shannon de Lima y su bikini barbiecore (Fuente Instagram @shadelima)

Entre sus últimas publicaciones se puede ver una foto en la que aparece muy sensual y curvilínea en una traje de baño de estilo barbiecore . Esta publicación generó una revolución de comentarios y me gusta en la que los seguidores le dejaron mensajes de aliento y halagos

“Mujeron”, “Mi cuerpo soñado si dejara el pan con café con leche”, “Mujer divinaaa”, “Que hermosa Dios mío…”, “Sexy”, “Hermosa”, “Guapa”, “Siempre espectacular”, “Hermosa bebecita”, “Espectacular sensual y divina”, “A mi me puede faltar del cielo la luz y yo sin la luz vivi,pero si me faltas tu yo no se que seria de mi,junto a ti vive el amor,porque en su arreglo se siente el no tan feliz,si no fuera por tu amor,yo no se que seria de mi,me encontre con tu mirar,para quedar ciego de amor y hoy no cambio tu mirar por un Sol,a mi puede faltar del cielo la luz,y yo sin la luz vivi,pero si me faltas tu,yo no se que seria de mi", “Qué mujer más bella”, “Eres hermosísima” y “Qué guapa eres”, fueron algunos de los comentarios que dejaron los seguidores de Shannon de Lima en su cuenta.

¿Quién es Shannon de Lima?

Shannon de Lima es una modelo venezolana. Comenzó su carrera a los 16 años. Fue reina de la belleza en el año 2005. Además, estudió un tiempo comunicación social y moda. En 2014 se casó con Marc Anthony.