Shannen Doherty dejó un mensaje para quienes irían a su funeral por compromiso

Hace seis meses, Shannen Doherty abrió su corazón y habló del posible escenario que tendría lugar el día de su funeral, pues estimó que, cuando llegase su momento de partir, serían muchas de las personas que no son de su agrado las que se presentarían para darle el último adiós.

Desde 2015, la actriz de "Beverly Hills 90210" se enfrentó a una batalla con el cáncer que pareció vencer en 2017, sin embargo, fue cuestión de dos años para que volviera a serle diagnosticado y, no sólo eso, sino que que la enfermedad se propagó a otras partes de su cuerpo y, en 2023, reveló que el cáncer había llegado a sus huesos.

Por esa misma época, Shannen lanzó su podcast "Let's be clear", en donde uno de los temas recurrentes era el relacionado a su enfermedad, del mismo modo que habla de la muerte como escenario posible, ya que su cáncer se encontraba en fase 4.

Fue en una de los episodios emitidos en el mes de enero, en el que Doherty indicó a qué personas no quería en el día de su funeral.

La actriz indicó que para ella era muy predecible imaginarse quiénes de sus conocidos se darían cita a las exequias, revelando que muchas de esas personas no son de su agrado.

"Son muchas personas que creo que aparecerían y que no quiero allí", se sinceró y argumentó: "No las quiero allí, porque sus razones para presentarse no son necesariamente las mejores, no les agradó lo suficiente como para asistir a mi funeral, en realidad".

Y aunque no quiso dar nombres de ninguna persona en específico, sí envió un mensaje a aquellas y aquellos que se sintieran aludidas, pues les extendió la invitación que no se hicieran presentes en su despedida.

"Es lo políticamente correcto y no quieren quedar mal, así que quiero quitarles la presión y quiero que mi funeral sea como una fiesta de amor, no quiero que la gente llore o que en privado digan: '-Gracias a Dios, esa perra ya está muerta'", ahondó.

En esa misma ocasión, Shannen habló acerca de sus deseos de que sus cenizas fueran depositadas junto a las de su padre John Doherty y su perro.

También estimó que le gustaría que, parte de sus restos fueran esparcidos, pero en ese momento confesó que aún no tenía decidido el sitio.

