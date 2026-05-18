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Fue con "" que, abordó algunos de los asuntos que atravesaba en su vida personal, en una época en que terminó la relación con Gerard Piqué, por una infidelidad, y hasta menciona también elque enfrentó con el fisco español y que puso en duda su reputación por alrededor de ocho años, pero la cantante ya ha sido absuelta del fraude fiscal que se le acusó.

En enero de 2023, seis meses después de que se diera a conocer su separación del padre de sus hijos, la cantante lanzó una colaboración con , la cual se convirtió no sólo en tema de conversación por la connotación de la letra, sino que se mantuvo en las listas de la música más escuchada por meses.

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Además de hacer referencia a la relación extramarital que sostuvo su expareja con la joven Clara Chía Martí, "Shak" hace uso de un pequeño fragmento de la canción para hacer referencia al fraude fiscal por el que fue acusada en 2018.

Esto dice la estrofa:

"Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en ".

Ahora, la noticia que rodea a la cantante es que este lunes, 18 de mayo, fue absuelta del cargo de por la Audiencia Nacional española que reconoció que no pudieron demostrar que la cantante haya cometido el delito.

De acuerdo con Hacienda y lo establecido por el Impuesto sobre el Patrimonio, aquellas personas que vivan por más de 183 días en territorio español, tendrá que asumirse con residentes fiscales, motivo por el que deben pagar impuestos.

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La acusación afirmaba que, en 2011, la cantate colombiana pasó una estanción en el país, de más de 183 días, sin embargo, se acaba de comprobar que, en realidad, sólo se trataron de 163 días.

En noviembre de 2023, Shakira tuvo que pagar una multa mayor a los 6 millones de eurores, con la que saldaría los impuestos no pagados en ese año, así como sanciones cobrabas por lo que, ahora, que ha sido absuelta, esta multa fue anulada y ahora será Haciendo quien tendrá que retribuirla económicamente.

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