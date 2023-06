Shakira tiene un hijo adoptivo ¡conocelo!

El amor de la vida de Lewis Hamilton se llama Roscoe y es un adorable Bulldog inglés, con quien el famoso piloto de carreras de la Fórmula 1 que forma parte de la escudería de Mercedes AMG, comparte su vida. Con las últimas novedades de la posible relación entre el corredor y Shakira, el perro podría tener una nueva mamá.

Roscoe es el gran compañero de vida de Hamilton, pues se los puede ver juntos en muchas de las carreras que disputa el inglés, alrededor del mundo. El piloto de Mercedes en más de una ocasión ha declarado el amor infinito que le tiene a su peludito, tanto así que le tiene dietas especiales y lo enseñó a andar en patineta.

Conoce a Roscoe, el perro de Lewis Hamilton y nuevo bebé de Shakira. Fuente: Instagram @roscoelovescoco

"Soy un bulldog vegano al que le encanta viajar, jugar a la pelota y llamar la atención de todas las chicas, especialmente cuando me frotan el trasero. Me gusta el frisbee y el tenis". Así se describe el propio perro en su cuenta de Instagran, la cual cuenta con más de 700 mil seguidores. La decisión de Hamilton de que su perro sea vegano le ha valido la crítica de gran parte de la población, pero a él no parece importarle.

Roscoe no es un perro más, y es que el can, también es modelo. Hasta hace un año, Roscoe ganaba 700 dólares por participar de diferentes campañas publicitarias. Si la relación entre su padre Hamilton y Shakira se confirma, su nueva mamá podría aumentar su popularidad y traer más trabajo a su carrera como modelo.

Ni los amigos, ni familia han confirmado la relación, no obstante, se sabe que la cantante colombiana ha asistido a carreras en apoyo de Lewis. Pero eso no es todo, sino que en una entrevista, el corredor dijo que quería una pareja que fuera Latina, y eso no parece ser una simple coincidencia.