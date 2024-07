Shakira brilla en la final de la Copa América, pero genera controversia en redes

Shakira hizo que la rivalidad de esta noche, entre colombianos y argentinos, despareciera por unos cuanto minutos y se adueño del Hard Rock Stadium con un show de medio tiempo cumplidor, pero que para muchos quedó a deber.

Después de un primer tiempo cardiaco y que dejó al público con la adrenalina al tope, la colombiana apareció en medio de la cancha para interpretar varios de sus éxitos y ponerle ritmo a la final de la Copa América 2024.

En medio de los gritos y los aplausos de los asistentes, la "Loba" apareció enfundada en un traje plateado, que hacia juego con el escenario, los bailarines y las luces de los miles de celulares que se levantaron al mismo tiempo para grabarla, mientras interpretaba "Hip's don't lie" y contoneaba las caderas.





La colombiana se robó la final del campeonato. Foto: AFP





"¡Hola Miami", gritó al mismo tiempo que los primeros acordes sonaban. Al principio la barranquillera llegó sola, pero sólo bastó un par de frases para que los aficionados entraran en ambiente y se sumaran a su fiesta; ya para finalizar el primer tema le sumaron sus bailarinas, elevando así la actuación de la colombiana.

Siguieron algunas estrofas de "Te felicito", tema que originalmente interpreta junto a Rauw Alejandro, y "TQG", y aunque muchos esperaban que en esta parte del show apareciera "La Bichota" (pues minutos antes interpretó el Himno Nacional de Colombia) esto no sucedió.

Para finalizar los casi 7 minutos y medio que duró su participación, Shakira interpretó el tema oficial de la Copa, "Puntería", y así dejó claro por qué la llaman la reina de los eventos deportivos.

Las redes sociales reaccionan al show de Shakira

En vivo, Shakira logró que todos los asistentes corearan todas sus canciones, en las redes sociales no pasó lo mismo, y es que las críticas no fueron tan amables con ella, sobre todo porque algunos usuarios notaron que el repertorio es el mismo que ha venido presentando en varias eventos musicales.

Otra de las críticas que le hicieron fue que eligiera una canción en inglés para abrir su presentación, cuando se trataba de dos equipos latinoamericanos; además, entre otras cosas, tacharon la producción como "pobre" y la actuación como "desangelada", pues la cantante tiene acostumbrado a su público a dar grandes presentaciones a dónde quiera que vaya.

"Me van a disculpar pero esa presentación de Shakira no la dio", "le faltó a Shakira", "súper decepcionada, esperaba más de ti", "horrible lo de Shakira, es muy obvia", "es latina, están jugando equipos de latinos, ¿por qué habla en inglés?", "No sé qué tiene más delay, si las caídas de James o el playback de Shakira", son algunos de los comentarios que se pueden leer.





Shakira interpretando "Hips don't lie" durante el medio tiempo de la final de la Copa América 2024. Foto: AFP





Por otro lado, también hubo quienes aplaudieron a la artista y destacaron que, por mucho, fue lo mejor de la noche: "Qué hermosa que es", "Bellísimo su show", "Nunca decepciona, ella ya es garantía", "ok, pero Shakira... ¡wow!", "A los 47 años nadie está tan sexy, maravillosa y divina como ella", "Buenísimo", "Estuvo perfecta", "Shakira devoró, se volvió a servir y dejó limpia la mesa. ¡Qué gran espectáculo!", agregaron.

Lo que es un hecho es que la colombiana se ha convertido en la artista con mayor número de participaciones en eventos deportivos, con tres copas del mundo, una copa femenil sub-17, un Super Bowl y ahora una Copa América.





