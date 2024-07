Karol G recibe fuertes críticas tras interpretar el himno de Colombia en la final de la Copa América

No hay artista más orgullosa de sus raíces que Karol G, y así lo demostró esta noche, cuando, entre la ovación del público, apareció para cantar el Himno Nacional de su país, durante la final de la Copa América.

La llamada "Bichota" llegó al Hard Rock Stadium de Miami enfundada con el uniforme de su selección y, ante un estadio que no solo levantó la voz, también los celulares para grabar este emotivo momento, logró conmover a sus paisanos con su interpretación.

Si bien la participación en cancha de la colombiana fue muy aplaudida por sus paisanos, en las redes sociales no logró convencer a los usuarios, y es que le llovieron desde halagos por lo lejos que ha llevado su carrera, hasta quienes criticaron por una actuación "floja".





Karol G interpretó el himno de Colombia



Desde muy temprano, Karol llegó hasta Miami para formar parte del último partido de este campeonato, y comenzaron a filtrarse algunas fotos y videos de los ensayos. En ellos se le podía ver junto a su novio, el también reggaetonero Feid, afinando detalles para esta noche.

Después de las 19:00 horas, y por motivos de logística, Karol pisó la cancha y una a una entonó las estrofas del del himno colombiano; sin embargo, para muchos su desempeño no fue tal y como lo esperaban; incluso destacaron que no se entendió lo que cantaba.

"Yo la amo a Karol G, pero cómo canto el himno...", "No se que onda Karol G, pero sentí que estaba en japonés el himno", "ni se le entendió", "Karol, el himno no es lo tuyo", "¿Qué le pasó a Karol G.? Floja, floja con esa interpretación del himno", "Pensó que le iban a poner autotune", Solo somos 2 los que no le entendimos un carajo de lo que dijo. Todos dicen canto hermoso. ¿Dónde?", son algunos de los comentarios que se pueden leer.

Claro que no todo fueron malos comentarios, también hubo quienes aseguraron que sin importar el resultado del partido, ella se llevó la noche: "Karol G devoró", "Te amo reinota", "Cantaste precioso. Mi reina, mi país", "Hasta dónde has llegado", "Karol G acaba de ganar la Copa América", agregaron.





Hasta el momento la cantante no se ha pronunciado al respecto de las críticas; pero se dice que también hará una participación especial durante el show de Shakira, quien aparecerá en el descanso de medio tiempo.

G cerrará este mes, en España, su exitosa gira mundial "Mañana será bonito", con la que recorrió países como México, Estados Unidos, Brasil, Francia, Colombia, Argentina, Puerto Rico, Alemania, entre muchos otros.

