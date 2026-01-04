Más Información

“La defensa no va por limpiar la lengua porque la dejaríamos empobrecida”: Concepción Company Company

“La defensa no va por limpiar la lengua porque la dejaríamos empobrecida”: Concepción Company Company

El inicio del 2026: fuerte sismo sacude la CDMX y la detención de Maduro por parte de EU, en los memes de la semana

El inicio del 2026: fuerte sismo sacude la CDMX y la detención de Maduro por parte de EU, en los memes de la semana

Máximo Pacheco, el muralista indígena relegado

Máximo Pacheco, el muralista indígena relegado

¿Qué hacer con las utopías?, entrevista con Armando González Torres

¿Qué hacer con las utopías?, entrevista con Armando González Torres

Joachim Trier y el afecto rabioso, por Jorge Ayala Blanco

Joachim Trier y el afecto rabioso, por Jorge Ayala Blanco

No llegaron al 26..., por Lázaro Azar

No llegaron al 26..., por Lázaro Azar

El regreso a la rutina es inminente, pero siempre puedes hacerle frente al final de las vacaciones con un buen . Antes de volver a la escuela o al trabajo, te recomendamos sumergirte en alguna de estas opciones que te mantendrán entretenido durante horas.

“Stranger Things” (5 temporadas)

El pasado 31 de diciembre se estrenó la quinta y última temporada de “”, una de las series más populares de Netflix y un fenómeno que logró unir a toda la comunidad geek.

La historia se desarrolla en el pequeño pueblo de Hawkins, Indiana, donde un grupo de jóvenes amigos se enfrenta a amenazas provenientes del “Upside Down”, un mundo alterno lleno de peligros y misterios.

Tiempo total estimado: 53 a 55 horas aproximadamente

Dónde ver: Netflix

Lee también:

“Fallout” (2 temporadas)

Una de las series más comentadas de Prime Video es “”, que destaca por su impresionante calidad visual y la sólida construcción de su universo postapocalíptico.

Basada en la famosa saga de videojuegos, la serie nos transporta a un futuro devastado tras una guerra nuclear, donde los sobrevivientes luchan por recursos, alianzas y un propósito en un mundo desolado.

Tiempo total estimado: 16 horas aproximadamente

Dónde ver: Prime Video

“Daredevil: Born Again” (1 temporada)

Aunque no seas fan de Marvel o de los superhéroes, “” es una serie que vale la pena ver. El personaje pasó del relativo olvido a convertirse en uno de los más queridos por el público.

La historia sigue a Matt Murdock, quien años después de abandonar su faceta como justiciero, vuelve a enfrentarse al crimen en Nueva York. De día es abogado y de noche, Daredevil. Esta temporada funciona como un reboot de la serie original de Netflix, por lo que puede verse sin necesidad de haber visto las entregas anteriores.

Tiempo total estimado: 7 horas aproximadamente

Dónde ver: Disney+

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

‘Cachetada’ de Ángela Aguilar a Christian Nodal causa revuelo en redes: “Mostrando que lo tiene bien controlado”, dicen en redes. VIDEO. Foto: EFE

‘Cachetada’ de Ángela a Nodal causa revuelo: “Mostrando que lo tiene bien controlado”, dicen en redes. VIDEO

Mamá de Jennifer Lopez sorprende al mundo a sus 80 años protagoniza sensual baile en pleno concierto. VIDEO. Foto: Tomada de Instagram @people

Mamá de Jennifer Lopez sorprende al mundo: a sus 80 años protagoniza sensual baile en pleno concierto. VIDEO

Afirman que rivalidad de William y Harry 'podría estallar como una bomba este año' si Carlos fallece: "Lo despojaría de sus títulos reales”. Foto: (Photo by Eddie Mulholland / POOL / AFP) / (Photo by Aaron Chown / POOL / AFP) / (Eduardo Lima/The Canadian Press via AP)

Afirman que rivalidad de William y Harry 'podría estallar como una bomba este año' si Carlos fallece: "Lo despojaría de sus títulos reales”

Yolanda Andrade y Montserrat Oliver hablan del complicado año marcado por su hospitalización: "Fue muy peculiar". Foto: Captura de video / Yolanda Andrade

Yolanda Andrade y Montserrat Oliver hablan del complicado año marcado por su hospitalización: "Fue muy peculiar"

Elizabeth Hurley. Foto: AFP

Elizabeth Hurley inicia el 2026 con espectacular mini bikini blanco y deslumbra

[Publicidad]