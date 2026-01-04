El regreso a la rutina es inminente, pero siempre puedes hacerle frente al final de las vacaciones con un buen maratón de series. Antes de volver a la escuela o al trabajo, te recomendamos sumergirte en alguna de estas opciones que te mantendrán entretenido durante horas.

“Stranger Things” (5 temporadas)

El pasado 31 de diciembre se estrenó la quinta y última temporada de “Stranger Things”, una de las series más populares de Netflix y un fenómeno que logró unir a toda la comunidad geek.

La historia se desarrolla en el pequeño pueblo de Hawkins, Indiana, donde un grupo de jóvenes amigos se enfrenta a amenazas provenientes del “Upside Down”, un mundo alterno lleno de peligros y misterios.

Tiempo total estimado: 53 a 55 horas aproximadamente

Dónde ver: Netflix

“Fallout” (2 temporadas)

Una de las series más comentadas de Prime Video es “Fallout”, que destaca por su impresionante calidad visual y la sólida construcción de su universo postapocalíptico.

Basada en la famosa saga de videojuegos, la serie nos transporta a un futuro devastado tras una guerra nuclear, donde los sobrevivientes luchan por recursos, alianzas y un propósito en un mundo desolado.

Tiempo total estimado: 16 horas aproximadamente

Dónde ver: Prime Video

“Daredevil: Born Again” (1 temporada)

Aunque no seas fan de Marvel o de los superhéroes, “Daredevil: Born Again” es una serie que vale la pena ver. El personaje pasó del relativo olvido a convertirse en uno de los más queridos por el público.

La historia sigue a Matt Murdock, quien años después de abandonar su faceta como justiciero, vuelve a enfrentarse al crimen en Nueva York. De día es abogado y de noche, Daredevil. Esta temporada funciona como un reboot de la serie original de Netflix, por lo que puede verse sin necesidad de haber visto las entregas anteriores.

Tiempo total estimado: 7 horas aproximadamente

Dónde ver: Disney+

