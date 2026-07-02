La historia de un delantero estrella que teme salir del clóset porque podría perderlo todo llevó a Sergio Velasco a reflexionar sobre una realidad que, asegura, sigue presente dentro del futbol profesional.

Tras interpretar a un jugador que enfrenta el machismo y la homofobia desde el vestidor en la obra El gol de Alex, de la que recién formó parte, el actor español considera que, aunque el deporte ha dado pasos hacia la inclusión, el balompié masculino todavía juega un partido pendiente en la diversidad.

“En el futbol femenino, las mujeres pueden ser abiertamente lesbianas y no hay una represión. Pero aquí en México no hay ningún deportista LGBT+ en el futbol masculino que haya salido del clóset estando en activo; normalmente siempre cuando terminan. Hace poco pasó en Argentina y llamó la atención porque sigue siendo algo muy raro”, explica.

Más allá de la historia de amor que plantea la obra, Sergio considera que pone sobre la mesa la presión que enfrentan aquellos que no encajan en el modelo tradicional de masculinidad dentro de las canchas.

“En el futbol puedes ser un violador, un maltratador o lo que quieras, a la afición solo les importa si eres gay. Eso no incluye a todo el mundo, pero sí habla de un sector que sigue existiendo y, por desgracia, siempre pesa”.

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