Sergio Arau ejerce su derecho al voto y pide a los mexicanos participar en las elecciones

El rockero Sergio Arau acudió a su casilla en la colonia Roma para ejercer su derecho al voto, convencido de que es la única manera en que la sociedad puede obtener representación necesaria.



El ex integrante del grupo Botellita de Jerez no tuvo retrasos en emitir su voto, pues se registraba poca afluencia en el momento.



“Las elecciones no son la democracia, hay que entender eso, sino que la democracia es la representación de la gente, entonces la votación es una forma de ganarse la representación”, externó Arau.

Este domingo, en las boletas presidenciales, se encuentran Claudia Sheinbaum, por la coalición Sigamos Haciendo Historia (Morena-PT-PVEM), Xóchitl Gálvez, de Fuerza y Corazón por México (PAN-PRI-PRD) y Jorge Álvarez Máynez por Movimiento Ciudadano.



El cantante arribó en compañía de su pareja Yareli Arizmendi, actriz y escritora del filme “Un día sin mexicanos”, quien ya había votado previamente en Los Ángeles.



“Estés donde estés, ahí es donde toca actuar, participar. La pelea tan brutal que ha sido para poder votar, cuando la historia decía que sólo algunos lo hacían, no puede hacerse a un lado, votar es por respeto a quienes se sacrificaron por ello”, destacó Arizmendi.



Para este 2 de junio pueden votar más de 98 millones de mexicanos, de acuerdo con el padrón electoral; se elegirán más de 20 mil cargos públicos entre ellos la Presidencia de la República, las cámaras de Diputados y Senadores, así como gobernadores.

