En el Auditorio Nacional, Sentidos Opuestos fue para 10,001 personas, entre ellas Eugenio Derbez, pues Alessandra Rosaldo decidió dedicar su concierto de regreso a este recinto a su papá, Jaime Sánchez Rosaldo, quien falleció el pasado 8 de junio.

Mientras Chacho Gaytán y el resto de músicos se posicionaban, la cantante tomó el micrófono para dejar un mensaje desde el fondo de su corazón para los fans presentes.

“Mi papá se fue hace dos meses, gracias, gracias por decirme que me ama, porque aunque no está aquí ya físicamente, lo puedo sentir en todas partes”, dijo.

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Además, Alessandra compartió que la idea de que Sentidos Opuestos regresara al Auditorio Nacional para interpretar éxitos como “¿Dónde están?” O “Cuando alguien me amaba”, fue precisamente de su padre.

“Él lo echó a andar y después se fue, cuando se fue, la verdad es que no supe qué hacer, hubo un momento en el que pensé que no lo iba a poder hacer, en el que pensé cancelar”, afirmó.

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Tras esto y con la voz quebrada en algunos momentos, Rosaldo explicó porque decidió continuar con la presentación pese a haber perdido a la persona que más la deseaba.

la cantante tomó el micrófono para dejar un mensaje desde el fondo de su corazón para los fans presentes. Foto: César González

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“Entendí que no, que era al revés, que había que hacer realidad su sueño, y que había que hacerlo por y para él, había que honrarlo y que esta era una forma además, no solamente una fiesta para todos nosotros, sino una fiesta para él, una forma de honrar su legado y de hacer su sueño realidad, así que, papá, este concierto y este momento es para ti, también me di cuenta que los que estamos vivos tenemos esto, la obligación de vivir y de realizar nuestros sueños, de ir por ellos, porque vivir es increíble”, finalizó.

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La banda comenzó a interpretar el tema clásico del inicio de las películas de Disney, para después traer la versión instrumental de “Soy tu amigo fiel”, mientras en las pantallas pasaban fotografías de Alessandra y su papá.

La noche fue una verdadera fiesta en honor a Jaime Sánchez, no solo con los temas clásicos de Chacho y su hija, si no con una mezcla en la que se incluyeron éxitos de Abba, Marilyn Manson, Natalia Lafourcade, Christian Nodal y más.

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Con un show que transportó el recinto a los inicios del milenio desde el inicio presentando código binario en las pantallas mientras bailarinas con cascos plateados subían desde el público hasta el escenario.

Esto sumado a las permanentes animaciones que recordaban a aquellas que se veían en las computadoras en 2001, cuando Sentidos Opuestos se presentaba por última vez en el Auditorio Nacional hasta ahora.

La noche terminó pasadas las 23:00 horas con “Fiesta” en compañía de varias Drag Queens, mientras en el público se veían volar al menos 20 globos gigantes de colores y “Gracias”, marcando así el inicio de lo que Gaytán denominó una gran gira.

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