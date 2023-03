Jorge Alberto Aguilera, el copresentador de “En Familia con Chabelo”, reaccionó al fallecimiento de su amigo y compañero Xavier López, con quien trabajó por más de 26 años.

Bajo el apodo de “Señor Aguilera”, acompañó a dos generaciones de niños desde el primer programa dominical transmitido el 26 de noviembre de 1967.

El locutor, famoso por la sección ‘cuates de provincia’ y sus opiniones sobre las dinámicas de Chabelo durante el programa, habló con Televisa de aquellos tiempos.

“Trabajábamos los sábados y los domingos, fueron muchos años, yo estaba muy chiquillo y él se portó muy bien conmigo y bueno, qué te puedo decir, me duele mucho, estaré en contacto con su familia en unos momentos más y me siento con un impacto muy grande, porque aparte, a pesar de todos esos detalles y de que todos sabíamos su edad, yo acababa de hablar con él, lo sentí muy lúcido, muy cordial y teníamos la intención de vernos”, externó.

El también locutor aprovechó para dar el pésame a todo México y a otros países. “Era muy querido y hoy me levantaron con esa noticia y sí estoy dolido, pero también me siento bendecido por la gran oportunidad de haber compartido escenario con este señor, porque luego se cuentan muchas cosas, pero él fue un gran compañero de trabajo, un gran jefe e hicimos cosas lindas dentro del entorno de este medio que es la televisión”, agregó.

Entristecido compartió que se sentía afortunado de haber estado en uno de los momentos más importantes de la carrera del famoso como cuando obtuvo dos récord Guinness.

Asimismo reveló que tenía planeado realizarle una entrevista próximamente, pero ahora será recordado como un icónico personaje de la televisión mexicana.

“Es uno de los pioneros, de los precursores con una idea muy puntual”, concluyó.

La colección del actor era enorme. Foto: Clasos.

¿De qué murió Chabelo?

A través de un comunicado en Twitter, la familia del famoso lamentó la pérdida: “Con el alma desgarrada y sabiendo que muchos y muchas personas lo han querido por muchos años y que sentirán su partida, les pedimos orar por su descanso y nos den oportunidad de pasar en paz el duelo que embarga a toda nuestra familia. Familia López Miranda”, se leyó.

Asimismo, dieron a conocer que el fallecimiento se produjo por complicaciones abdominales.

Xavier López durante un sorteo de EL UNIVERSAL en 1963.

Trayectoria de Chabelo

López debutó en la pantalla grande en 1958 con la película "Viaje a la Luna"

Trabajó con Cantiflas en la cinta "El extra" y, ya como Chabelo, en los filmes "El criado malcriado", "El aviso inoportuno", "Pepito y la lámpara maravillosa" y "Chabelo y Pepito contra los monstruos". Como Xavier López participó en las cintas "Club Eutanasia", "Amar" y "El complot mongol".

“Cuando a mi papá le dije que dejaba la carrera de medicina en segundo año, no le gustó nada. Porque sigue siendo la sociedad humana, seguimos siendo los actores, la parte más negra de la sociedad. Pero ser actor es una profesión como ser médico, arquitecto, ingeniero y hasta el día de hoy considero que si no estudio, no puedo seguir adelante”, consideraba.

Llegó a tener una colección de más de 2 mil ranas y guardaba los regalos que le daban sus fans, así fuera un lápiz. Fue amante de las motocicletas, en las que llegaba siempre cuando grababa en Televisa.

