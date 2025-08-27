Después de casi 11 años juntos, Sebastián Rulli sabe que los pequeños gestos son la clave para mantener viva la chispa del amor. Esta vez sorprendió a Angelique Boyer con un tierno detalle en pleno trabajo.

El actor argentino decidió celebrar el Día Internacional del Actor, el 26 de agosto, apareciendo de improviso durante las grabaciones de la nueva telenovela de Boyer, “Doménica Montero”. Llegó con una planta para consentir a la actriz franco-mexicana, provocando sonrisas en todo el equipo.

En su cuenta de Instagram, Angelique compartió el emotivo momento: Rulli, con lentes oscuros, intentó pasar desapercibido, pero el personal lo descubrió con un “¡ay!” antes de que él localizara a Boyer, la besara y le entregara la flor.“Mi cielo hermoso haciéndome la más feliz con su presencia. Gracias”, escribió la protagonista de “Lo que la vida me robó” en su historia de Instagram.

Sebastián Rulli y Angelique Boyer llevan más de una década juntos. Foto: Instagram oficial.

Angelique ha expresado en redes cuánto admira la personalidad de su pareja: “Un loco romántico que también tiene un gran sentido del humor”.

Angelique Boyer y Sebastián Rulli celebran el Día del Actor. Foto: Instagram oficial.

Amor de telenovela

Su historia de amor comenzó hace más de 15 años, bajo las luces y cámaras de “Teresa”. Sebastián Rulli y Angelique Boyer, entonces compañeros de reparto, encontraron con el tiempo mucho más que amistad: una conexión profunda que hoy celebran sus fanáticos.

En una entrevista con People, Boyer recordó con exactitud cómo fue su primer encuentro:“Yo no conocía a Sebastián, lo conocí ese día y por supuesto que te puedo decir que desde el día uno, un caballero, un compañero impecable, generoso, respetuoso…”.

Para Rulli, que ya había visto a Boyer en “RBD” y “Corazón Salvaje”, ella no solo era hermosa, sino también una actriz camaleónica:“Era alguien que imponía respeto en el set como actriz, y su belleza pues era indiscutible”, contó el galán.

El amor no surgió de inmediato. En ese entonces, Boyer mantenía una relación con El Güero Castro, mientras Rulli estaba casado con Cecilia Galliano, de quien se separó en 2011. Fue hasta su reencuentro en “Lo que la vida me robó”, en 2013, cuando la relación tomó otro rumbo.

A inicios de 2014, Boyer puso punto final a su noviazgo y comenzó algo más con Sebastián. Ese mismo año confirmaron su relación. Desde entonces, se han acompañado en todos los procesos, desde los “más hermosos hasta los más difíciles”, y trabajado en proyectos como “El extraño retorno de Diana Salazar” y “Vencer el pasado”.

Hoy, convencidos de que están hechos el uno para el otro, han dejado claro que no buscan seguir los moldes tradicionales: tal vez no tengan hijos, pero protegen su intimidad y saben mantener separadas sus carreras de su vida personal.