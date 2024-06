Las críticas ahora caen sobre Paola Durante, exedecán de Paco Stanley y quien se ha volcado en externar su enojo y desmentir detalles de “¿Quién lo mató?”, donde su personaje es interpretado por Belinda. Cercanos a la productora de la serie inspirada en el asesinato del conductor argumentan que, más que “limpiar” su nombre, Durante busca sacar partido económico pues en algún momento se le buscó y siempre estuvo enterada de la realización del programa de Prime Video. Mientras tanto, toda la polémica ha puesto a “El show: crónica de un asesinato” como el segundo contenido más visto de la plataforma Vix, a un año de haberse estrenado.

Quien sigue causando polémica por su forma de bailar es Carlos Rivera; quien ha presenciado su show Un viaje a todas partes sabe que en el tema “Alguien me espera en Madrid” tiene una coreografía con mucho movimiento de cadera, lo que desencadena gritos entre las mujeres del público, pero en las redes sociales cuando se publican videos de ese momento aseguran que sus movimientos se ven raros, que no tiene la misma gallardía de Chayanne al bailar y en la última semana hasta lo proponen como aventurera en lugar de Irina Baeva; lo que sí hay que recordar es que el originario de Huamantla se ha preparado en teatro musical, por eso tiene esa habilidad y presencia en el escenario al bailar y cantar.





Carlos Rivera en el Auditorio Nacional, como parte de su gira "Un tour a todas partes". Foto: Instagram





Mayer prefiere comer en casa que ser acosado en restaurantes

Sergio Mayer nunca pasa desapercibido a cualquier lugar que visita y hoy en día cuando se trata de comer, asegura que prefiere disfrutar de la tranquilidad de su hogar, con su familia, que ser acosado a cada rato por sus fans, quienes a cada rato le piden selfies. “Por lo general comemos aquí en la casa, no me gusta salir mucho, cuando salimos nos distraemos mucho, no disfrutas igual”, comenta el político y exintegrante de “La casa de los famosos”.





A Sergio Mayer no le gusta ser interrumpido mientras come. Foto: Instagram.





