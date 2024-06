Vocero del Corona Capital no sabe que harían en caso de reembolsos

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) consideró que Ticketmaster violaba varios artículos de la Ley Federal de Protección al Consumidor cuando informó a través de sus redes sociales que no haría reembolsos a los usuarios si un artista cancelaba su participación en un festival. Esta situación podría afectar directamente a cualquier asistente a un evento. Sin embargo, Armando Calvillo, vocero y uno de los fundadores del Corona Capital, admitió no saber qué pasaría con la boletera en su festival: “La verdad no sé cómo lo está manejando Ticketmaster”.

El pasado 12 de junio, Ticketmaster eliminó su aviso de sus principales plataformas después de que Profeco le diera 48 horas para retirar su “cláusula”. Ahora cualquier usuario puede solicitar un reembolso, más allá de si los organizadores del evento o los propios artistas digan desconocer cómo se maneja uno de sus principales aliados.

Mon Laferte y el impacto de su entrevista en "Netas Divinas"

Hace dos años, Mon Laferte estuvo de invitada en el programa “Netas Divinas” y habló sobre su salud mental, revelando que ha tomado antidepresivos durante años debido a un intento de suicidio. Recientemente, un fragmento de esa entrevista fue retomado por una cuenta de Instagram sobre psicología (@psicologiaparanadie) para hablar de la depresión. Sin embargo, los usuarios se centraron más en el poco tacto de Consuelo Duval al hacerle la pregunta a Mon, calificándola de poco empática y agresiva. Tal parece que sigue faltando mucha sensibilización sobre ese tema.

La cantante tomará el Palacio de Bellas artes para cumplir uno de sus más grandes sueños. Foto: Instagram

Serie "Sierra Madre" podría tener segunda temporada

Aunque todavía no hay nada oficial, algunos actores de la serie “Sierra Madre”, que aborda la política regiomontana de hace más de una década, han recibido indicaciones de no comprometerse con nuevos trabajos en el futuro cercano. La producción de la plataforma Max está encantada con la respuesta que tuvo la primera temporada, encabezada por Miguel Rodarte, por lo que solo faltarían algunos detalles para confirmar una nueva entrega.

“Mientras más conozco a los políticos menos ganas tengo de serlo”