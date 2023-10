Se cancela concierto de Bruno Mars en Tel Aviv tras ataque a relámpago contra Israel

El esperado concierto de Bruno Mars, programado para hoy 7 de octubre en Tel Aviv, lamentablemente tuvo que ser cancelado debido al reciente y violento conflicto en Israel. El grupo militante palestino Hamas llevó a cabo un ataque sorpresa que desencadenó una serie de eventos, incluyendo ataques con miles de cohetes y operaciones terrestres, marítimas y aéreas, incluso utilizando parapentes.

Los organizadores del evento emitieron un comunicado oficial en el que informaron que el famoso y su equipo están al tanto de la situación y están a la espera de instrucciones adicionales. En medio de esta crisis, el Primer Ministro israelí, Benjamin Netanyahu, declaró oficialmente el estado de guerra en el país.

El show iba a tener lugar en el Parque HaYarkon, con una capacidad para albergar a más de 100 mil espectadores y sería la segunda actuación de Mars en este recinto después de un exitoso concierto el miércoles anterior. Durante aquella actuación, el carismático artista expresó su profundo afecto por el país y comenzó su espectáculo con algunas de sus canciones más icónicas, como "24K Magic", acompañado de impresionantes fuegos artificiales dorados, según reportó "The Times of Israel".

Hasta el momento, no se ha confirmado si Bruno Mars todavía se encuentra en Israel o si logró salir del país antes de que comenzaran los ataques. Además, se anunció que todos los fanáticos que habían adquirido boletos para el concierto recibirán automáticamente reembolsos en la misma tarjeta de crédito que utilizaron para la compra.

En un mensaje escrito en hebreo, los promotores del evento también expresaron su solidaridad con los residentes de Israel, así como con los combatientes de las Fuerzas de Defensa de Israel y las fuerzas de seguridad.

Pese a que la noticia ha generado una gran atención a nivel mundial, hasta el momento, la voz detrás de "Talking to the Moon" no ha emitido ningún comunicado ni ha abordado el tema en sus redes sociales.

Reportan al menos 232 palestinos muertos en Gaza y más de 200 en Israel por nueva guerra

Jerusalén/Gaza.- Al menos 232 palestinos han muerto en Gaza por los ataques aéreos israelíes, mientras que en Israel han fallecido más de 200 personas, según los últimos datos confirmados por fuentes médicas de ambos lados.

La cifra de heridos en la Franja se elevó a 1 mil 697, según el Ministerio de Sanidad Palestino, y en Israel subieron a 1 mil 100, según los servicios de emergencias, desde que esta mañana Hamas lanzara una ofensiva sorpresa contra Israel por tierra, mar y aire.

El Ministerio de Sanidad de Gaza, controlado por Hamás, acusó a las fuerzas israelíes de haber atacado deliberadamente a personal médico y hospitales, causando tres muertos entre trabajadores de la salud, hiriendo a otros tres, y destruyendo cinco ambulancias.

Desde esta mañana, continúan los ataques aéreos por parte de Israel en Gaza y el lanzamiento de más de 3 mil cohetes de las milicias palestinas a territorio israelí, donde hay aún cientos de miembros de milicias de Gaza combatiendo con fuerzas israelíes en una veintena de puntos en Israel, según un portavoz del Ejército.

De acuerdo con fuentes palestinas en la Franja, al menos cinco edificios han quedado derruidos en Gaza por bombardeos israelíes, y los hospitales están en estado de emergencia ante la situación.

En Gaza, miles de civiles gazatíes de localidades en el norte de la Franja como Beit Hanoun, Jabalia o Beit Lahia fueron evacuados y huyeron a la ciudad de Gaza para ser alojados en escuelas de la agencia de la ONU para los refugiados palestinos por la dureza de los enfrentamientos.

*Con información de EFE.

