A Mariana Enríquez nunca le han pasado cosas sobrenaturales o, al menos, no se ha dado cuenta de que han ocurrido. Algo que podría sonar raro si se toma en cuenta que la argentina es considerada una de las plumas más potentes de la literatura contemporánea de terror.

“No le tengo miedo a lo sobrenatural”, dice con firmeza.

“Me dan miedo dos cosas: las enfermedades físicas, creo que con los años me he vuelto un poco hipocondriaca después de haber sido una joven muy salvaje. Y no es que le tenga miedo a la muerte, sino al deterioro. La otra cosa es la violencia y la descomposición social, la guerra, creo que tengo un trauma por haber vivido la dictadura argentina”, dice.

Y justo de ese terror social, que considera se ha recrudecido en los últimos meses, es de donde salen sus historias que este fin de semana llegan por vez primera al cine.

La virgen de la tosquera es una cinta surgida de dos relatos incluidos en el libro Los peligros de fumar en la cama: El carrito y justo otro que da título al filme que se ubica en los albores de este siglo y sigue a un grupo de jóvenes que buscan entretenimiento y placer en medio de un clima social asfixiante. El problema es cuando llega una extranjera que trastoca por completo sus vidas.

“El carrito surgió de algo que vi en el barrio donde vivía. Un señor que manejaba uno de esos carritos (de objetos viejos y basura) tuvo una indisposición en medio de la calle por estar alcoholizado y vi cómo todos reaccionaron de manera violenta y racista en vez de ayudarlo. Es cierto que se trataba de un percance asqueroso, pero nadie fue para decirle que lo limpiara, sino que lo atacaban y yo sólo pensaba que falta de empatía. Entonces pensé en crear una especie de castigo para toda esa gente”, narra Enríquez.

Y el relato de la tosquera partió de que la propia escritora y sus amigas, se divertían en una tosquera, que es un gran agujero creado por la extracción de minerales, que se llena de agua de lluvia, están en la solitaria periferia de Buenos Aires.

“Están en lugares muy inseguros, van quienes no tienen dinero para ir a una piscina. Quien no sabe dirá qué lindo lago artificial, pero son símbolo de abandono de empresas que debieron taparlos”, abunda.

Enriquez apenas y dio algunos apuntes a la cinta dirigida por Laura Casabé (Los que vuelven), dejando libertad al ser otro lenguaje. No cuestionó la adaptación de Benjamin Naishtat (Puan) aunque hubo cosas que no aparecen en el texto.

“Cuando la vi no me molestó, incluso a ratos pensaba que tal cosa no me la imaginaba así”, destaca.

La virgen de la tosquera es una coproducción entre México, Argentina y España, actúan Dolores Olivero, Agustín Sosa y la mexicana Fernanda Echevarría.