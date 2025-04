Las redes sociales no perdonan, y esta vez fue Adamari López quien se convirtió en blanco de críticas, luego de defender la relación entre Ángela Aguilar y Christian Nodal en el programa "Desiguales".

La actriz puertorriqueña pidió “dejar ir” el tema, asegurando que Ángela “ya no tiene por qué dar más explicaciones” y que tiene derecho a contar su versión. Pero sus palabras despertaron la memoria colectiva digital sobre su pasado.

Decenas de usuarios no tardaron en recordarle su propia historia con Luis Fonsi, cuando él se divorció de ella mientras enfrentaba su lucha contra el cáncer -según ha relatado en múltiples ocasiones y hasta en un libro-.

“Muy irónica la que hasta libro sacó de eso, pero no quiere que las demás hagan lo mismo” y “Si esta pudiera cantar, ya tendría 50 álbumes dedicados a Fonsi”, son algunos de los comentarios en redes sociales.

“Veinteañera, soltera y fantástica” será “Cuarentona, soltera…”

Mientras Paulina Goto jura que no es por su culpa el retraso de la secuela de la película “Veinteañera, soltera y fantástica”, porque aunque tiene una gira musical ella vería calendarios y acomodaría horarios; Natalia Téllez destaca que el elenco original no logra encontrar una rendijita para acomodarse.

Ella misma tiene varios proyectos en puerta, pero apunta que sólo es cuestión de apartar un mes para eso. Por ahora la producción deshoja la margarita para filmar la historia que inicialmente se habría rodado el año pasado. Hay quien dice, bromeando, que la siguiente sería llamada “Cuarentona, soltera y fantástica” si sigue pasando más tiempo.

Paulina Goto y Natalia Téllez. Foto: Captura tráiler

Daniela Luján esquiva polémica sobre Imanol Landeta

Hace un par de semanas se generó una polémica entre Imanol, Sandra Itzel, Odemaris Ruiz y las tres conductoras del podcast “Envinadas” (Mariana Botas, Daniela Luján y Jessica Segura), ya que en uno de sus capítulos se habló del supuesto triángulo amoroso entre el hijo de Manuel Landeta y las dos actrices, dejando muy mal parado al intérprete de “Como canica”.

Por eso, en la inauguración de un lugar de juegos de realidad virtual, al que Daniela Luján acudió como madrina, decidió no hablar sobre el tema.

AL ser cuestionada al respecto, la actriz respondió que aprendió a no meterse en problemas gratis, así que no evadió las preguntas y salió corriendo cuando se le insistió, tal vez como una forma de no generar un mal ambiente con su compañero en el espectáculo 2000's X Siempre, porque tienen nuevas fechas en puerta.

La actriz no quiso comprarse problemas y evadió las preguntas sobre Imanol Landeta. Foto: Captura de pantalla

