Después de todas las críticas en redes sociales por La Granja VIP y los debates sobre el triunfo de Fátima Bosch, Adal Ramones afirma que el mundo se encuentra sobresaturado de mala información y afirma que no debería perderse de vista la necesidad de hablar de bondad y empatía.

Para quien da vida al sr. Scrooge, no se trata de evadir la realidad, sino de ofrecer espacios que permitan bajar el ruido y reconectar con lo esencial.

“Siempre son necesarios el tema de la bondad y la empatía… ¿Por qué nada más diciembre y parte de enero se habla de estos temas?”, se pregunta el conductor en entrevista con EL UNIVERSAL.

Esa reflexión conecta directamente con su regreso a Un Cuento de Navidad, el musical basado en la obra de Charles Dickens, que protagoniza por cuarto año consecutivo.

Adal subraya que no es casual que esta historia siga vigente en estos tiempos: el texto nace de experiencias reales del autor y por eso su mensaje trasciende épocas, formatos y contextos sociales.

“Es uno de los cuentos más reconocidos de la literatura universal, de la autoría de Charles Dickens. Muchos detalles del cuento vienen de su vida real, un poco adaptados o maquillados, pero es una historia que le dio la vuelta al mundo, que se ha leído por generaciones y que sigue encontrando nuevas formas de contarse”, explica Ramones.

El exconductor de Otro rollo confiesa que no conocía la puesta en Broadway hasta hace algunos años y que fue el reto de llevar una producción de gran escala al escenario lo que terminó de convencerlo.

“Cómo llevar la magia de una película big production a un espacio escénico es fabuloso”.

Lisset se incorpora al elenco en esta temporada de Un Cuento de Navidad, que se presentará en la Ciudad de México del 20 al 28 de diciembre en el Teatro Silvia Pinal.