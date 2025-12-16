Más Información

Laura Restrepo ya no asistirá al Hay Festival Cartagena por la participación de María Corina Machado

Laura Restrepo ya no asistirá al Hay Festival Cartagena por la participación de María Corina Machado

La libertad creativa de Arnaldo Coen en el arte y la arquitectura

La libertad creativa de Arnaldo Coen en el arte y la arquitectura

Jafar Panahi y el perdón punitivo, por Jorge Ayala Blanco

Jafar Panahi y el perdón punitivo, por Jorge Ayala Blanco

“Busco al animal salvaje que vive dentro de nosotros”: entrevista a Pilar Quintana

“Busco al animal salvaje que vive dentro de nosotros”: entrevista a Pilar Quintana

Luisa Valenzuela: “Para mí, escribir es avanzar hacia lo desconocido”

Luisa Valenzuela: “Para mí, escribir es avanzar hacia lo desconocido”

El concierto de Bad Bunny y el inicio del maratón Guadalupe-Reyes, en los memes de la semana

El concierto de Bad Bunny y el inicio del maratón Guadalupe-Reyes, en los memes de la semana

Después de todas las críticas en redes sociales por La Granja VIP y los debates sobre el triunfo de Fátima Bosch, Adal Ramones afirma que el mundo se encuentra sobresaturado de mala información y afirma que no debería perderse de vista la necesidad de hablar de bondad y empatía.

Para quien da vida al sr. Scrooge, no se trata de evadir la realidad, sino de ofrecer espacios que permitan bajar el ruido y reconectar con lo esencial.

“Siempre son necesarios el tema de la bondad y la empatía… ¿Por qué nada más diciembre y parte de enero se habla de estos temas?”, se pregunta el conductor en entrevista con EL UNIVERSAL.

Esa reflexión conecta directamente con su regreso a Un Cuento de Navidad, el musical basado en la obra de Charles Dickens, que protagoniza por cuarto año consecutivo.

Adal subraya que no es casual que esta historia siga vigente en estos tiempos: el texto nace de experiencias reales del autor y por eso su mensaje trasciende épocas, formatos y contextos sociales.

“Es uno de los cuentos más reconocidos de la literatura universal, de la autoría de Charles Dickens. Muchos detalles del cuento vienen de su vida real, un poco adaptados o maquillados, pero es una historia que le dio la vuelta al mundo, que se ha leído por generaciones y que sigue encontrando nuevas formas de contarse”, explica Ramones.

El exconductor de Otro rollo confiesa que no conocía la puesta en Broadway hasta hace algunos años y que fue el reto de llevar una producción de gran escala al escenario lo que terminó de convencerlo.

“Cómo llevar la magia de una película big production a un espacio escénico es fabuloso”.

Lisset se incorpora al elenco en esta temporada de Un Cuento de Navidad, que se presentará en la Ciudad de México del 20 al 28 de diciembre en el Teatro Silvia Pinal.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¿La despidieron Violinista de Nodal no aparece en su último concierto y desata rumores en redes “Se enojó Ángela”, dicen. Foto: Tomada de TikTok / EFE

¿La despidieron? Violinista de Nodal no aparece en su último concierto y desata rumores en redes: “Se enojó Ángela”, dicen

Muere Abraham Quintanilla, papá de Selena, a los 86 años. ¿De qué falleció? Foto: John Everett/Houston Chronicle via AP / (AP Photo/Paul Iverson photo)

Muere Abraham Quintanilla, papá de Selena, a los 86 años. ¿De qué falleció?

¡Se pelean por Ben Affleck! Jennifer Lopez y Jennifer Garner quieren que su exesposo pase con ellas la Navidad. Foto: AP / AFP

¡Se pelean por Ben Affleck! Jennifer Lopez y Jennifer Garner quieren que su exesposo pase con ellas la Navidad

Arturo Carmona explota contra Alicia Villarreal por no detener hate contra su hija: "Que guarde silencio es violencia pasiva". Foto: Arturo Carmona IG / Alicia Villarreal IG

Arturo Carmona explota contra Alicia Villarreal por no detener hate contra su hija: "Que guarde silencio es violencia pasiva"

Dua Lipa (Photo by HENRY NICHOLLS / AFP)

Dua Lipa se suma a la tendencia de transparencias y deslumbra en Instagram

[Publicidad]