se pronuncia a propósito de la conmemoración del. La exTimbiriche recuerda que fue hoy, hace cuatro años (2022) cuando alzó la voz y decidió hablar, como denunciar legalmente, a , por el abuso sexual que cometió en su contra, cuando ella tenía 14 años y, pese a que, el productor ya fue sentenciado -por el cargo de daño moral-, y ahora debe cumplir con una disculpa pública -y otras obligaciones-, sigue sin pronunciarse.

Con una publicación dedicada al "8M 2026", Sasha explicó que pensó muy bien, antes de hacer un post relacionado a la fecha, especialmente, para volver a hacer mención de su caso pues, indicó que es consciente de que hay personas que han mostrado hartazgo por su insistencia de hablar del asunto.

"Dudé mucho si el día de hoy debía escribir algo o no. Dudé, porque sé que hay personas que están cansadas de mi historia, la verdad yo también estoy cansada —y sé que muchas mujeres que buscan justicia también lo están".

Sin embargo, Sokol volvió a abordar el tema, debido a que, a pesar de que en su momento celebró el precedente que marcó el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), contra Luis de Llano, culpable de daño moral, ahora muestra descontento de que, a más de ocho meses de que se alcanzara la ratificación, de Llano no ha cumplido con su sentencia.

Esta setencia, cabe precisar, no sólo conlleva una disculpa pública, sino que el productor también está obligado a pagar una indemnización,, abstenerse de pronunciar el nombre de la cantante, así como tomar un curso de prevención contra abuso sexual.

"Estamos cansadas de plantear nuestros argumentos, mostrar pruebas, esperar la respuesta de las autoridades y las consecuencias para los responsables, pero como el silencio jamás cambiará las cosas, aquí estoy, nuevamente, nombrando los hechos: hoy, hace cuatro años denuncié públicamente a Luis de Llano", escribió.

Sokol -aclaró, además-, que el fallo, en realidad, tuvo lugar en 2023 y, este, fue ratificado en 2025, luego de que se atendiera una apelación, a petición de de Llano, la cual fue desestimada pero, ni en este escenario, expuso la exTimbiriche, el productor ha cumplido con su sentencia.

"Al día de hoy, Luis de Llano sigue sin pronunciar su disculpa, tampoco ha cumplido con el resto, su pretexto es que no quiere revictimizarme al hacer una disculpa pública, lo cual resulta por demás absurdo; revictimizar significa profundizar el dolor emocional y exactamente eso hace Luis al evadir su obligación ante la justicia y ante mí", argumentó.

Fue entonces que, firme, la también actriz reiteró el motivo por el que, para ella, es importante que el productor se disculpe públicamente, pues cree que, sólo así, se generara un cambio en la sociedad, pues es consciente que su caso ha marcado un predecente, ahora que los delitos -por abuso sexual a menores- no preescribirán.

"¿Por qué es importante para mí que ofrezca esta disculpa?, porque al reconocer sus actos se estabiliza la verdad, ¿por qué no me es suficiente el fallo de la SCJN?, porque mi objetivo no era llegar al más alto poder, sino que quien me dañó asuma su responsabilidad, así que aunque sea incómodo y aunque canse, vuelvo a alzar la voz —como lo hacen tantas mujeres—, ante la necesidad de que las cosas cambien; para mí y para todas".

