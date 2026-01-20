Más Información

Conjunta la historia de Grupo Bimbo en un museo; inicia operaciones el Museo Interactivo Bimbo

Recontrata Secretaría de Cultura a los 31 bibliotecarios despedidos de la Vasconcelos; hoy regresaron a sus labores

Hackean cuenta de X de la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza 

En Carro de Comedias de Teatro UNAM: El gran teatro del mundo

La historia de una vida en el Servicio Exterior Mexicano, en un libro

“Los héroes son minúsculos y son parte de la población”: Guillermo Fadanelli

A casi un año de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ratificara su fallo en contra depor daño moral, reveló que el productor no ha cumplido con la totalidad de su sentencia, a pesar de que el plazo para hacerlos ya venció.

En mayo del 2023, y tras un largo proceso, la autoridades acreditaron como ilegal la relación abusiva que De Llano sostuvo con la cantante cuando esta era menor de edad y lo condenó, entre otras cosas, al pago de una indemnización, a no volver a referirse a Sasha, tomar un curso de prevención de violencia sexual y emitir una disculpa pública.

En entrevista con el programa "Siéntese quien pueda", la exTimbiriche reveló que De Llano ya acreditó el curso, pero ha incumplido con el resto de las obligaciones.

Hasta ahora, el productor no ha pagado la multa, pero el tema que más le preocupa a Sokol es el de la disculpa pública, pues hace semanas que venció en plazo otorgado por la autoridad para que se presentara.

“La (petición) más importante para mí es la disculpa pública. Su fecha de vencimiento para presentarla fue el 9 de enero y no la ha presentado”, dijo.

Sasha Sokol reacciona a acusaciones contra Julio Iglesias

En ese mismo espacio, Sokol fue cuestionada sobre la polémica que ha envuelto al cantante Julio Iglesias, luego de que dos de sus exempleadas lo acusaran de abuso sexual.

Aunque la también actriz se negó a hablar del caso, pues dijo desconocerlo, sí aprovechó para reflexionar sobre el miedo que cualquier víctima siente antes de alzar la voz:

“Uno no calla porque quiera encubrir, uno calla porque tiene miedo, y uno calla porque se siente en desventaja y porque cree que la gente no le va a creer, y porque van a hacerte comentarios espantosos y revictimizantes”, expresó.

Finalmente, hizo un llamado a revisar el papel que juega la opinión pública ante este tipo de denuncias.

“Es bien importante que aprovechemos estos casos para darnos cuenta cuál es la parte que cada uno desde la trinchera en la que esté juega. Detrás de ese tipo de comentarios es que quienes hemos vivido algo así nos escondemos”, finalizó.

