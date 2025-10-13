Más Información

Periodistas alertan sobre la “pandemia” de fake news en el Congreso de la Lengua Española

Periodistas alertan sobre la “pandemia” de fake news en el Congreso de la Lengua Española

Congreso Internacional de la Lengua Española en Arequipa arranca en medio de discrepacias entre la RAE y el Instituto Cervantes

Congreso Internacional de la Lengua Española en Arequipa arranca en medio de discrepacias entre la RAE y el Instituto Cervantes

Tras 40 años, restauran mural de Covarrubias

Tras 40 años, restauran mural de Covarrubias

Mario Vargas Llosa será eje del Congreso de la Lengua en Perú

Mario Vargas Llosa será eje del Congreso de la Lengua en Perú

Sun & Sea, una lupa sobre la vida cotidiana, en el FIC

Sun & Sea, una lupa sobre la vida cotidiana, en el FIC

53° Festival Internacional Cervantino: Rinden homenaje a John Zorn desde la Alhóndiga de Granaditas

53° Festival Internacional Cervantino: Rinden homenaje a John Zorn desde la Alhóndiga de Granaditas

El fallo histórico que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) hizo a favor de parecía cerrar un largo y doloroso capítulo para la cantante. Sin embargo, a más de tres meses de que se rectificara la sentencia, ha decidido ignorarla.

En un reciente encuentro con la prensa, la exTimbiriche reveló que el productor, a quien acusó por daño moral, no ha cumplido con las obligaciones dictadas por las autoridades y que incluían una disculpa pública y el pago de una indemnización, entre otros.

A su llegada al aeropuerto de la CDMX, Sokol fue abordada por los medios de comunicación, entre los que se encontraba "Ventaneando", la cuestionaron al respecto.

"(El proceso) Pues va tomando el curso que debe… ya bajó de la Suprema Corte al juzgado en donde se va a llevar a cabo la condena", dijo al programa.

Lee también

La también actriz aprovechó las cámaras para echar abajo los argumentos que intentan justificar la supuesta "relación" que mantuvieron cuando ella tenía 14 años y él 39.

“No es cierto que eran otros tiempos, no es cierto que estaba bien visto. Tan no estaba bien visto que hasta esta época nos preguntaban sobre esa relación. Si nos preguntaban sobre ella era porque era extraña, porque era rara, porque no era lo lógico”, agregó.

Asimismo, agradeció el apoyo que ha recibido por parte de amigos y colegas, entre ellos Itatí Cantoral, Kiko Campos, y sus excompañeros de Timbiriche.

“Han sido amorosos y solidarios conmigo porque somos una familia. Y a ellos también les tocó, en el sentido de que fueron llevados a normalizar algo que no era normal”, finalizó.

Caso de Sasha Sokol marca precedentes para víctimas de abuso

En junio pasado, Sasha Sokol no solo logró justicia, sino que dio esperanza a quienes, como ella, han sido víctimas de violencia sexual infantil en México.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó la sentencia en contra de , al ratificar que cometió abuso sexual cuando ella tenía 14 años y él 39.

Este fallo, histórico, estableció que los casos de abuso sexual infantil no prescriben en la vía civil en México.

Lee también

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Jennifer Lopez exige a Ben Affleck que la ayude a ganar un Oscar tras su separación: “Me lo debes”. Foto: (Photo by Evan Agostini/Invision/AP)

Jennifer Lopez exige a Ben Affleck que la ayude a ganar un Oscar tras su separación: “Me lo debes”

Lupillo Rivera reacciona y lanza indirecta a Belinda tras denuncia: “esos que andan hablando son los mismos que me pidieron prestado”. Foto: EFE / Tomada de Facebook Lupillo Rivera

Lupillo Rivera reacciona y lanza indirecta a Belinda tras denuncia: “esos que andan hablando son los mismos que me pidieron prestado”

“¿Quién es Ángela Aguilar” Marco Antonio Regil desmiente entrevista y señala que no tiene interés en ella. Foto: Tomada de TikTok @marcoantonioregil / AFP

“¿Quién es Ángela Aguilar?”: Marco Antonio Regil desmiente entrevista con Ángela Aguilar; le cancelan la "funa" en redes

¿Quién era Fede Dorcaz? El cantante argentino asesinado en CDMX y novio de la influencer Mariana Ávila. Foto: Tomada de Instagram @fededorcaz

¿Quién era Fede Dorcaz? El cantante argentino asesinado en CDMX y novio de la influencer Mariana Ávila

Dua Lipa. Foto: AFP

Dua Lipa irradia belleza con minivestido de lentejuelas y transparencias en Instagram