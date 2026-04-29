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El rapero está enamorado de nuevo, el cantante de 26 años está contento y disfruta del amor de la boxeadora mexicana Camila "Magnifica" Zamorano, de 18 años de edad. con quien mantiene un romance desde hace unas semanas.

Santa Fe es papá de Luka, el hijo que tiene con su ex, la modelo Maya Nazor, con quien actualmente tiene una relación cordial, aunque en su momento ambos expusieron problemas económicos y de convivencia con el menor que después solucionaron.

Ángel Jair Quezada Jasso, el verdadero nombre de Santa Fe, y Maya, tuvieron una relación de aproximadamente un año y cuatro meses, sin embargo, tras el nacimiento de su hijo en junio de 2022, terminaron su romance.

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Santa Fe Klan y su novia, la boxeadora Camila "Magnifica" Zamorano. Instagram camilazamoranoe
Santa Fe Klan y su novia, la boxeadora Camila "Magnifica" Zamorano. Instagram camilazamoranoe

¿Quién es la nueva novia de Santa Fe Klan?

El cantante presumió en sus redes sociales una foto con la boxeadora Camila "La Magnífica" Zamorano el 12 de abril, en la instantánea aparecen abrazados, ella sosteniendo un ramo de rosas y él dándole un beso en la mejilla.

Foto: Instagram santa_fe_klan_473
Foto: Instagram santa_fe_klan_473

Camila es una boxeadora profesional de Hermosillo, Sonora, campeona mundial juvenil de peso átomo del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), hace unos días fue operada de apendicitis, recibió la visita de su novio, quien le llevó flores y un enorme oso de peluche.

La pareja ha sido captada conviviendo en eventos recientes, como en el backstage del festival Supernova Genesis, donde posaron juntos.

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