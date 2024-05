Sandra Itzel y Adrián Di Monte ya están divorciados, así lo celebran

Luego de una batalla legal y mediática, Sandra Itzel y Adrián Di Monte finalmente firmaron los papeles de divorcio, motivo por lo que compartieron la noticia en sus redes sociales. Cada quien por su lado, festejó que el proceso hubiera terminado, debido a que su relación acabó en muy malos términos, luego de que la cantante y actriz confiara la situación de violencia que vivió junto al cubano.

Pese a que su relación duró más de una década, los problemas de Sandra y Adrián se dieron desde un inicio, así lo dio a conocer la exvocalista de la Sonora Dinamita en diferentes entrevistas, pues expresó que el actor ejerció violencia psicológica y económica mientras estuvieron juntos.

"Yo me sentí la mujer menos valorada, menos amada, me sentía fea, me sentía gorda, me sentía insuficiente", dijo entre lágrimas en una conversación con Mara Patricia Castañeda.

Lee también: Sandra Itzel, exesposa de Adrián Di Monte, acusa al actor de abuso psicológico y maltrato

Cuando Sandra Itzel habló abiertamente de la relación tóxica que sostuvo con Adrián, el actor negó haber sido agresivo, sin importar que su expareja mostrara pruebas de las expresiones despectivas con las que se refería ella, después de que compartiera una serie de audios que grabó, sin que él se diera cuenta, durante algunos de los los pleitos que vivieron.

“¿Tuvimos discusiones?, sí, tuvimos discusiones, como todas las parejas, pero ¿por qué lo haces?, ¿por qué me haces esto?, no es justo Sandra, no es justo que hagas eso, porque te quise, te amé, nos amamos”, dijo el actor de "El Maleficio" en un video que subió a sus redes.

Y aunque, entre los dos, Di Monte fue quien más hermético se mostró, hace unas semanas dio a conocer que demandaría a la actriz por violencia familiar. Sin embargo, parece que sus denuncias no acabaron por judicializarse, ya que el día de ayer dieron a conocer que ya estaban oficialmente divorciados, lo que sugeriría que llegaron a un acuerdo para que su matrimonio quedara disuelto.

Sandra compartió una fotografía en la que aparece con una botella de vino en sus manos, también compartió parte del documento en que queda escrito que el divorcio quedó resuelto y que, de ahora en adelante, ambas partes podrán volver a contraer nupcias.

Lee también: Sandra Itzel teme por su vida: denuncia a su ex, el actor Adrián Di Monte, quien "siempre anda armado"

En caso del cubano, también hizo una publicación especial para expresar la dicha que siente, pues dijo que ahora podrá tener un nuevo comienzo.

En las fotografías que compartió, se le puede ver sonriente en una playa y, en la última instantánea de la serie, aparece posando junto a la mano de una joven, de la que no se ve el rostro, pero pareciera ser la joven con la que emprendió una relación desde hacía unos meses.

