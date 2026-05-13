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se prepara para colaborar con las autoridades mexicanas, en contra de tres personas que ahora están en prisión y que la defraudaron económicamente hace unas semanas.

En febrero pasado la actriz de “Contigo en el futuro” e intérprete de “La bandida” denunció a , compañía de inversiones que la había defraudado a ella y cientos de personas, de la cual no había recibido pago alguno por parte de la empresa desde 2024.

Al día de hoy, apunta, hay dos mujeres vinculadas a proceso en Santa Martha y un hombre en el Reclusorio Sur.

“Los juicios arrancan hasta julio, así que los abogados están preparando todo. Estoy contenta de que terminó el fraude, ya no se va a seguir engañando a más gente, ya si recuperamos algo o no, es lo de menos, el chiste es que se acabara con este fraude y estas personas pagaran las consecuencias”, dijo Sandra a EL UNIVERSAL.

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A pregunta expresa indicó que atendería el llamado de las autoridades en caso de tener que ir a declarar.

“Totalmente”, subrayó brevemente.

Aclaró que la vinculación a proceso de las tres personas no solamente se debió a su demanda, sino a la de varias víctimas que se fueron manifestando.

“Deben tener entre ocho y diez y vienen muchas demandas más. Es impresionante la bola de nieve que se hizo; había gente que todavía tenía la esperanza de que sí les iban a pagar, pero yo les decía: ‘chico, ya no, no hay nadie en la oficina, deben millones de dólares’”, apuntó.

“La vinculación me quitó un peso de encima, estaba estresada. Ella (una de las acusadas) trató de atacar y subió un video que había grabado antes de que la arrestaran y eso confundió a la gente, pero un día después de logró la vinculación y eso se calmó el juego”, recordó.

Sandra Echeverría anda de estreno

Este viernes Sandra retoma canciones inéditas al estrenarse en plataformas el tema “Con esta me despido”, coescrita con Ángela Dávalos y Efraín Ardila.

Reconoció que en un inicio no era un tema para ella, sino simplemente tenía la idea de contar una historia de despedida.

“Entonces Ángela me dijo que por qué no se hacía regional mexicana y yo la cantaba. Hice pruebas, nos gustó y se convirtió en un mariachi tradicional.

“llevaba dos años sin sacar música nueva, entre cambio de equipo, películas y disqueras, hasta que se logró. La canción creo tiene un mensaje importante de que si no están contento con la pareja, en el trabajo o con amigos, hay que depurar, porque uno debe elegirse a sí mismo”, abundó.

El tema vendría a conformar una producción mayor que espera sacar este mismo año.

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