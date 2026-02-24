Más Información

Uno entre millones: Jiménez en el MUAC

Uno entre millones: Jiménez en el MUAC

La bailaora María Juncal presentará en México el Flamenco Tour 2026

La bailaora María Juncal presentará en México el Flamenco Tour 2026

Parques del Tren Maya: Crímenes de lesa arqueología

Parques del Tren Maya: Crímenes de lesa arqueología

Shinzaburo Takeda, leyenda viva del arte, celebra 91 años

Shinzaburo Takeda, leyenda viva del arte, celebra 91 años

Escala el miedo en la vida diaria

Escala el miedo en la vida diaria

A un siglo de su nacimiento, rinden homenaje en Bellas Artes a Miguel León-Portilla

A un siglo de su nacimiento, rinden homenaje en Bellas Artes a Miguel León-Portilla

El nombre de sonó en "La casa de los famosos", Telemundo, donde uno de los participantes, el influencer Kunno, es amigo de la cantante desde hace varios años; la hija de Pepe Aguilar fue mencionado por Eduardo Antonio, el llamado "Divo", algo que hizo explotar al influencer.

"Lame hue** eres tú de Ángela Aguilar", dijo el cantante Eduardo Antonio a Kunno, quien al escuchar el nombre de la cantante hizo una mueca de hartazgo, pues no es la primera vez que lo critican por su amistad con Ángela y Christian Nodal.

Kunno, admitió que desde hace seis años es amigo de Ángela, pero que Eduardo Antonio no tenía por qué mencionarla si ella está fuera del juego.

"Dijimos que no íbamos a sacar gente de afuera, entonces ¿qué haces hablando de Ángela Aguilar?; Ángela Aguilar es mi amiga desde hace seis años, pero de ella no vamos a hablar porque no está aquí en el juego", respondió molesto.

Lee también:

Kunno acompaña a Ángela Aguilar a concierto de su esposo Christian Nodal.
Kunno acompaña a Ángela Aguilar a concierto de su esposo Christian Nodal.

Dentro del reality algunos participantes han hecho mofa de Ángela, mientras que Kunno, que también es cercano al resto de la familia Aguilar, dijo que era amigo personal de la cantante y que no le daba pena mencionar su nombre; pidió en esa ocasión que no se mencionaran nombres de personas que no estaban dentro del juego.

Muchos cibernautas apoyaron la manera en la que Kunno defendió la amistad con Ángela, y hasta bromearon con que ni su esposo Christian Nodal la ha defendido con tanto fervor.

Kunno y Ángela han compartido su amistad en redes, donde el influencer aparece en momentos de la familia Aguilar, así como en conciertos de Nodal y en momentos íntimos de la dinastía.

, fue esposo de Niurka, después se declaró bisexual y actualmente se asume como homosexual.

@palomavanity #lacasadelosfamosos #telemundo #kunno #divo #angelaaguilar ♬ sonido original - Paloma Vanity

rad

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¿Rey Carlos renuncia al trono? Exigen su salida tras liberación de expríncipe Andrés. Foto: AP

¿Rey Carlos renuncia al trono? Exigen su salida tras liberación de expríncipe Andrés

Fans reaccionan al desgarrador VIDEO de despedida que Eric Dane grabó en secreto para sus hijas. Foto: (Netflix via AP)

Fans reaccionan al desgarrador VIDEO de despedida que Eric Dane grabó en secreto para sus hijas

Cachan a Nodal lanzando ‘coqueta’ mirada a su violinista en concierto “Ya anda de alma enamorada otra vez”, dicen. Foto: Carlos Mejía / El Universal / Tomada de TikTok

Cachan a Nodal lanzando ‘coqueta’ mirada a su violinista en concierto: “Ya anda de alma enamorada otra vez”, dicen

Kim Kardashian. Foto: EFE

Kim Kardashian se lleva todas las miradas al posar en lencería nude de Skims

Cazzu vuelve a México con fuerza al Tecate Emblema y desata comparaciones con Ángela Aguilar. Foto: EFE / Giorgio Viera / AFP

Cazzu vuelve a México con fuerza al Tecate Emblema y desata comparaciones con Ángela Aguilar

[Publicidad]