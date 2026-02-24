El nombre de Ángela Aguilar sonó en "La casa de los famosos", Telemundo, donde uno de los participantes, el influencer Kunno, es amigo de la cantante desde hace varios años; la hija de Pepe Aguilar fue mencionado por Eduardo Antonio, el llamado "Divo", algo que hizo explotar al influencer.

"Lame hue** eres tú de Ángela Aguilar", dijo el cantante Eduardo Antonio a Kunno, quien al escuchar el nombre de la cantante hizo una mueca de hartazgo, pues no es la primera vez que lo critican por su amistad con Ángela y Christian Nodal.

Kunno, admitió que desde hace seis años es amigo de Ángela, pero que Eduardo Antonio no tenía por qué mencionarla si ella está fuera del juego.

"Dijimos que no íbamos a sacar gente de afuera, entonces ¿qué haces hablando de Ángela Aguilar?; Ángela Aguilar es mi amiga desde hace seis años, pero de ella no vamos a hablar porque no está aquí en el juego", respondió molesto.

Kunno acompaña a Ángela Aguilar a concierto de su esposo Christian Nodal.

Dentro del reality algunos participantes han hecho mofa de Ángela, mientras que Kunno, que también es cercano al resto de la familia Aguilar, dijo que era amigo personal de la cantante y que no le daba pena mencionar su nombre; pidió en esa ocasión que no se mencionaran nombres de personas que no estaban dentro del juego.

Muchos cibernautas apoyaron la manera en la que Kunno defendió la amistad con Ángela, y hasta bromearon con que ni su esposo Christian Nodal la ha defendido con tanto fervor.

Kunno y Ángela han compartido su amistad en redes, donde el influencer aparece en momentos de la familia Aguilar, así como en conciertos de Nodal y en momentos íntimos de la dinastía.

Eduardo Antonio, el llamado "Divo", fue esposo de Niurka, después se declaró bisexual y actualmente se asume como homosexual.

