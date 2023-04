Sale a la luz que Andrés García rechazó a William Levy para que lo interpretara en su bioserie

Desde el 2017, el galán del cine mexicano, Andrés García, quien falleció el pasado 4 de abril, reveló para el programa “El gordo y la flaca”: que le gustaría hacer su bioserie. Si bien el famoso detalló en aquel entonces que el cubano William Levy sería el actor ideal para interpretarlo, ahora sale a la luz que en realidad terminó por rechazarlo.

Durante la entrevista, el intérprete de “Pedro Navajas” comentó que Levy se parecía mucho a él cuando era joven: "Trabajó conmigo en la obra de teatro ("Perfume de gardenia”). Es buen muchacho. Desde que lo vi, dije este cab… se parece a mí cuando era joven. Su manera de caminar, su físico va mucho. Lo que no le ayuda es la manera de hablar. Él tiene una manera de hablar donde se le nota mucho sus raíces”, dijo.

Tras esto, fue en 2022 cuando el originario de República Dominicana contó que él pondría el dinero para producir el proyecto y además lo dirigiría, sin embargo, su salud era el único impedimento.

Andrés García rechazó que William Levy lo encarnara en bioserie

De acuerdo con “People en español”, Andrés cedió los derechos de la producción a Yolanda Garza, quien era una de sus grandes amigas de la infancia.

La mujer habló en “De primera mano” y contó que “Es real (no quiso a William Levy). En primer lugar me decía 'no te adelantes; tenemos que hacer un casting muy especial. Tienes que checar que el actor que vaya a hacer mi personaje, olvídate que sea guapo, debe tener la misma sonrisa que tenga yo".

El famoso aseguraba que como director se encargaría de hacer un buen papel, por lo que quería que sucediera lo mismo con el profesional que lo interpretara.

“Quería tres actores distintos" para encarnarlo en diversas etapas. De hecho, también rechazó a su hijo Leonardo para que lo representara en alguna de ellas”, agregó.

Garza explicó que para ella, el actor perfecto era su hijo Leonardo, pero García se negó a involucrar a alguien de su familia en la producción porque no quería tener problemas: “No me vuelvas a decir que quieres a Leonardo García”, recordó que le dijo el actor.

Sobre la serie, explicó que el proyecto concluyó con las narraciones de Andrés y se hará un casting como el galán quería.

"La historia viene desde el 2020; entonces, la idea era él dirigir, yo como productora. Estábamos muy animados, de pronto se viene la pandemia. Seguíamos trabajando porque me decía Andrés 'belleza tenemos que seguir con lo de la bioserie porque ¿cuándo se va a quitar esta fregadera? Entonces, no nos va a ganar el tiempo'. Entonces vine y estuvimos trabajando en el paraíso de su casa, grabando los videos. Los últimos que tengo son de hace seis meses", dijo.

Leonardo García y Andrés García. Foto: Instagram

Con información de Sughey Baños.

