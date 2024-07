Sale a la luz mensaje que Verónica Toussaint grabó antes de morir para despedirse de "¡Qué chulada!"

Este viernes se transmitió el último programa de “¡Qué chulada!” después de más de cuatro años al aire y en este emotivo episodio se mostró el mensaje que dejó Verónica Toussaint pocos días antes de fallecer con el que se despidió de este proyecto.

“Chuladas de mi corazón, nunca pensé que llegaría este día en donde tendría que despedirme de ustedes; agradecer desde toda la gente que hizo ‘Chulada’ desde un inicio hasta el día de hoy”.

“¡Qué chulada!” es esta parte de mi corazón en donde siempre estuve en programas con hombres y fue la primera vez que tuve el privilegio de hacer uno con mujeres que quiero, que respeto, increíbles”, afirmó la actriz quien murió el pasado 16 de mayo por cáncer de mama.

Enseguida la artista ganadora del premio Ariel y también comediante dio palabras a cada uno de sus colegas en este show que se transmitió por Imagen Televisión, empezando por Mariana H.

“Esta cómplice increíble de nada más escucharla respirar sabía que nos iba a sacar un ataque de risa, a Marta (Guzmán) y sus bailes, cómo fuimos compañeras en el camino con un diagnóstico con un diagnóstico similar (de cáncer de mama), mucho qué aprenderle, su manera de hacer televisión”.

Concluyó dando las gracias a todas en general “por sus comentarios, cómo me hicieron crecer, por cómo me acompañaron, cómo me dieron amor incondicional y me lo siguen dando en redes, gracias, gracias, gracias por acompañarnos a cerrar este ciclo de ‘¡Qué chuladas!’ y las chuladas, para siempre porque no sólo es un programa de televisión, sino un estado de ánimo”.

En el primer programa transmitido en febrero del 2020, Toussaint aclaró ser su primer programa en vivo y el objetivo de éste fue tener un espacio de mujeres, en el que también eran bienvenidos los hombres para compartir la “buena ondez”, con información útil, temas que se están debatiendo y de los que no se están hablando.

En entrevista con EL UNIVERSAL Mariana H comentó que con que se queda y qué extrañará de este show en el que también estuvieron como conductoras: Annie Barrios, Mónica Noguera, Lalo Carrillo, entre otros.

“Aprendí mucho de Verónica y Marta, a hacer humor, a perderle el miedo al ridículo. Me conmueve mucho la respuesta de la gente, muchas personas nos agradecen haberles hecho pasar un buen momento, sobre todo en la pandemia.

“Extrañaré muchísimo al equipo detrás de cámaras, al staff que fueron parte fundamental de las risas y también los tragos amargos, el equipo de producción y cabina que se rifaron siempre por nosotras”.

