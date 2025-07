En momentos en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analiza una solicitud de amparo por la que se pide registrar una obra hecha por la Inteligencia Artificial (IA) con propiedad intelectual, la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM) hizo “un llamado urgente a un análisis serio, responsable y con pleno respeto a los derechos humanos”.

Expuso que el proyecto en discusión propone “confirmar la negativa de registro, argumentando que la creatividad y la originalidad, elementos esenciales del derecho de autor, son cualidades exclusivas del ser humano. Esto descarta que entidades artificiales puedan ostentar la titularidad de derechos morales o patrimoniales, resaltando que el autor solo es persona física”.

Añadió que la “controversia surge a partir del proyecto de sentencia preliminar del Amparo Directo 6/2025, actualmente bajo estudio por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual analiza si una obra creada por IA puede ser registrada como propiedad intelectual, reconociendo incluso a la IA como autora”.

La organización dijo que “aceptar como válida esta interpretación sería abrir la puerta a una explotación gratuita de obras generadas por IA, lo que pondría en grave riesgo los derechos y garantías de los creadores humanos”.

Este juicio de amparo se relaciona con la negativa del Instituto Nacional del Derecho de Autor (Indautor) a registrar una obra generada por inteligencia artificial (IA), porque se pretendía que la IA fase reconociera como autora.

“Es crucial aclarar que, si bien el proyecto preliminar analiza los productos de IA como un bien público y sugiere su explotación gratuita, esta visión inicial, basada en una teoría económica, no podría representar la postura definitiva de la Suprema Corte, ya que, al no ser motivo del Amparo, no puede ser parte de la litis y, por lo tanto, la Corte no debe analizar y menos aún concluir si los productos de IA son susceptibles de considerarse como parte del dominio público”.

Dijo que aunque no se conoce la versión definitiva del fallo. “Emitir juicios o posicionamientos concluyentes en esta etapa, es prematuro y compromete la seriedad del debate jurídico. Sin embargo, consideramos indispensable señalar que los conceptos aplicados a productos generados con IA deben analizarse con extremo rigor”.

Advirtió que las interpretaciones sentarán precedentes de alto impacto en la defensa del derecho de autor y añadió que “lo que está en juego no es solo un criterio técnico. Es la protección constitucional e internacional de los derechos de autor, como parte integral de los derechos humanos. El peligro de debilitar estos principios es real, y no podemos tomarlo a la ligera.”

