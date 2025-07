La Asociación de Bancos de México (ABM), calificó como muy buena noticia la prórroga de 45 días anunciada este miércoles por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos a CIbanco, Intercam y Vector para la entrada en vigor de las sanciones por supuestas operaciones de lavado de dinero.

De acuerdo con el presidente de la ABM, Emilio Romano, el organismo participó en conjunto con la Secretaría de Hacienda en solicitar la prórroga a Estados Unidos, lo cual les dará tiempo para recuperarse y encontrar un nuevo nicho de negocio.

“Con esta extensión tienen la oportunidad de rehacer su operación para poder salir adelante y como tal estamos esperanzados en que ellos puedan encontrar, un nicho para poder seguir operando”, dijo el directivo.

ABM conferencia. (09/07/25) Foto: Especial

En conferencia de prensa, Romano dijo que si bien el 4 de septiembre podrían aplicarse las restricciones para operar con instituciones financieras en Estados Unidos contra CIBanco, Intercam y Vector, lo cual se trata de una medida administrativa, no implica necesariamente que se haya demostrado que hayan tenido operaciones de lavado de dinero.

“Hoy por hoy se trata de una medida administrativa en donde la autoridad americana considera que se dieron estas actividades y como tal ordena que se suspendan, pero de ninguna manera ha quedado fehacientemente comprobado, porque esto no ha llevado todavía un proceso judicial para poder agotar pruebas”, dijo Romano.

La ABM dijo que no se ha registrado una corrida financiera en el sistema financiero mexicano ante los señalamientos de Estados Unidos contra las tres instituciones, debido a que representan una pequeña parte de activos, además de que los ahorradores están protegidos por el IPAB.

ABM conferencia. (09/07/25) Foto: Especial

“Se trata de dos entidades bancarias que representan menos del 2% del sistema bancario mexicano. El sistema bancario mexicano es un sistema muy sólido, de hecho ya llevamos casi dos semanas desde que se dictó esta orden, no hemos visto ninguna corrida, no ha habido ninguna disrupción importante del sistema bancario mexicano. Sí ha habido un reacomodo razonable y esperado, pero se trata de dos instituciones que representan una parte muy pequeña del sistema bancario está muy contenido y no esperamos un cambio en ese sentido, con las calificadoras tampoco esperamos que haya un cambio importante”, dijo.

Romano reiteró que en la Convención Bancaria realizada en mayo pasado, no fueron notificados por parte del Tesoro de Estados Unidos de las acusaciones contra las tres instituciones financieras mexicanas y que tampoco habrá señalamientos contra otros jugadores.

”La banca en México ha tenido pocas afectaciones, sorprendentemente, pocas por el caso, el sistema ha sido muy resiliente con esto… Son casos aislados, pero el sistema aguanta, esto nos hace más fuertes, es bueno que no podamos dormir tranquilos”, señaló el presidente de la ABM.

mgm/desa