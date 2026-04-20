El regreso de Madonna al lado de Sabrina Carpenter para llegar a las nuevas generaciones, Justin Bieber , The Strokes y música electrónica caracterizaron el segundo fin de semana de Coachella.

Madonna apareció el viernes con temas como “Like a prayer” y “Vogue”en el escenario principal del Festival de Coachella, en Indio California, junto Sabrina Carpenter, en una de las estampas que pasarán a la historia del pop y de la música en general.

La aparición de la intérprete de “Material girl” fue sorpresiva y significativa para los fans de Coachella, pues se dio exactamente a dos décadas de la última actuación de la cantante en esos escenarios.

Otros veteranos consagrados como Fatboy Slim también actuaron con artistas emergentes como la australiana Ninajirachi, el festival que cerró este domingo en el desierto californiano.

Dominio electrónico

La cita, tradicionalmente centrada en el rock, tuvo como principales figuras a Justin Bieber y Karol G.

Pero el género electrónico, que vive un boom tras el aislamiento de la pandemia de covid, dominó en los nueve escenarios en Indio, a unos 200 kilómetros al este de Los Ángeles.

“Es un testimonio del auge de la música electrónica en general. Gran parte es mucho más accesible. Además, hay muchísima colaboración e influencia electrónica en el pop, así que ahora se siente mucho más visible en todos los ámbitos”, dijo a el DJ sueco Adam Beyer.

El nuevo sacerdote de la música electrónica, Anyma, debutó el viernes con su muy esperado “ÆDEN”, después de que su actuación se cancelara el fin de semana anterior debido a los fuertes vientos.

“Me encanta, es como... un rave tras otro”, comentó John Good, uno de los asistentes, a la salida de la presentación de Nine Inch Noize, una colaboración de la banda de rock industrial Nine Inch Nails y el productor alemán Boys Noize.

El primer fin de semana del festival contó con una colaboración de Beyer junto al DJ neerlandés Armin van Buuren, una leyenda del “trance”, quien popularizó el subgénero entre el público mundial.

“El término ahora es muy amplio”, dijo Van Buuren, en referencia a la música electrónica.

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