La cantante Sabrina Carpenter contó que está considerando prohibir los teléfonos dentro de sus conciertos. La decisión sería tomada después de que viviera una experiencia similar con un importante artista.

Los fans están preocupados por las recientes declaraciones del artistas respecto al uso de smartphones, algunos han criticado la decisión de la cantante que buscaría que el público pueda disfrutar de sus presentaciones.

¿Por qué Sabrina Carpenter prohibirá celulares en sus conciertos?

En entrevista con la revista Rolling Stone, Carpenter contó cómo fue vivir su experiencia sin celulares dentro del concierto de Silk Sonic (banda formada por Bruno Mars y Anderson .Paak). Fue así que dijo sentirse en los años 70, en una época sin smartphones.

"Fui a ver a Silk Sonic en Las Vegas y me bloquearon el teléfono. Nunca he tenido una mejor experiencia en un concierto. Me sentí como si hubiera vuelto a los setenta, como si no estuviera viva. Me sentí como si estuviera allí. Todos cantaban, bailaban, se miraban y reían. Fue realmente hermoso".

En torno a sus próximas presentaciones, la intérprete de “Manchild” señaló que estaría considerando implementar la prohibición de teléfonos en sus conciertos, al igual que artistas como Madonna, Bob Dylan o Adele.

Sabrina Carpenter está por estrenar "Man's Best Friend", su nuevo álbum.

La estrella de pop bromeó sobre sus fans y lo que pasará en el futuro cuando llegue a una edad avanzada: “Dependiendo de cuánto tiempo quiera estar de gira y de la edad que tenga, chica, quítenme esos teléfonos. No pueden hacer zoom en mi cara”, dijo Sabrina Carpenter a Rolling Stone.

¿Qué artistas han prohibido el uso de celulares?

No solo Sabrina Carpenter, sino que también otras estrellas de la música han implementado políticas estrictas sobre el uso de celulares en sus conciertos, como Enrique Bunbury, Jack White, Bruno Mars, Bob Dylan, Ghost, entre muchos otros.

