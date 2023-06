¿Quién es Sabrina Carpenter, invitada especial de Taylor Swift a The Eras Tour en Latinoamérica?

Taylor Swift decidió llevar The Eras Tour por Latinoamérica este 2023 y eligió como invitada especial a Sabrina Carpenter.

México, Argentina y Brasil son los países seleccionados por la cantautora de “August”, “Cardigan” y “Bad Blood” para llevar su primera gira más allá de la frontera sur de Estados Unidos. El anuncio lo hizo a través de sus redes sociales y no dudó en llevar consigo a Sabrina Carpenter.

La artista no sólo cumple su sueño sobre el escenario, sino que comparte escenario con una de las artistas que la influenciaron: Taylor Swift.

“Tratando de procesar esto, pero por desgracia no puedo. No puedo esperar para unirme a The Eras Tour en Latinoamérica. Gracias @Taylorswift eres la número 1 :’) Este es un sueño hecho realidad”, se lee.

Lee también ¡Otro “swiftie” caído! Arturo Zaldívar se queda sin código para boletos de Taylor Swift

Carpetener se aventuró a subir videos de ella cantando desde los 10 años a YouTube. De hecho, su primer cover fue “Picture To Burn” del álbum debut de Taylor Swift.

El video en donde aparece la pequeña Sabrina Carpenter de 13 años cantando frente a la cámara aún está visible en su cuenta de YouTube y suma más de 919 mil visualizaciones.

¿Quién es Sabrina Carpenter, invitada especial en The Eras Tour?

Sabrina Annlynn Carpenter, nombre real de la artista, nació en Pensilvannia en 1999 y debutó su carrera artística al aparecer en la serie Law &Order: Special Victims Unit, además de interpretar a la versión joven de Chloe Goodwin en la serie de televisión The Goodwin Games.

Además, apareció en la película Horns (2013) donde retrató a la joven Merrin, mientras que en 2014 interpretó a Maya Harrt en la serie ABC Boy Meets World.

Sabrina Carpenter

Además de su faceta como actriz, Sabrina Carpenter también se inició en el mundo de la música.

En 2014 lanzó su EP Can’t Blame a Girl For Trying, y posteriormente lanzó en 2015 el álbum debut Eyes Wide Open, además de Evolution (2016), Singular: Act I (2018) y Singular: Act II (2019).

Su más reciente álbum lleva por nombre “Emails I Can´t Send”, y es el quinto de su carrera musical.

Lee también Fan de Taylor Swift pide dinero en redes sociales para concierto: "con 5 pesitos que me den"





Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión y muchas opciones más.





sal