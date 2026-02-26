Más Información

Edith lleva siete años en prisión, acusada de fraude, y le gusta cocinar. Aquiles Chávez es un chef reconocido. Y los dos, por unas horas, convivieron en el Reclusorio Femenil de Santa Martha para cocinar un mole verde que a ella le fascina y que para él es un recuerdo de su madre.

El resultado se verá a partir del 13 de marzo cuando llegue a Prime Video la serie Sabores de libertad, producción en la que seis PPL (Personas Privadas de la Libertad) e igual número de chefs tienen un encuentro culinario en una cocina montada para la ocasión y que se ha quedado en el lugar para impartir talleres de cocina a las personas recluidas.

“Escuchamos historias, todo mundo tiene un platillo con el que recuerda su libertad, cosas queridas. Se nos ocurrió que a ellos llegara un chef a enseñarles a cocinar, al tiempo que conocemos cada historia”, dice Simón Bross, uno de los directores.

Relatos humanos

El también realizador de la cinta Malos hábitos aclara que ninguno de los PPL participantes están en la cárcel por delitos sexuales u homicidio, sino que fueron culpados de otros como fraude, robo o uso de sustancias.

“La diferencia entre los PPL y los que estamos afuera, en un altísimo porcentaje, es suerte, por nacer en un lugar diferente o estar en el momento equivocado. Somos todos seres humanos y en eso está basado, no en amarillismo”, subraya Bross.

Las grabaciones fueron de ocho de la mañana a seis de la tarde y cumplieron con requerimientos, cuenta Enrique Ramírez Santillán, coproductor.

“Se negoció todo allá adentro, compramos cámaras especiales para tener menos gente, la cocina se quedó como donativo, muchos (PPL) sobreviven vendiendo comida”, detalla.

Para las PPL fue la primera vez, en años, que se trasladaban a otro ambiente, dos de ellos están por salir; la idea es darles seguimiento y saber si lograron reintegrarse a la sociedad.

Sabores de libertad se transmitirá por Prime Video, produce Gebe, el Consejo Empresarial para la Reinserción Social (CERES), la Fundación MGAS A.C., y contó con el apoyo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

