“No importa cómo lo sientas, el amor siempre es amor”. Aunque podría parecer el estribillo de una balada pop, en realidad forma parte de una canción de hip hop. O, mejor dicho, de sab-hop, el género con el que Sabino construyó una propuesta en la que la sensibilidad masculina y la vulnerabilidad pesa más que el “malandreo”.

La frase aparece en “Amor”, uno de los temas de Genaro presenta: Este no es el disco Vol. II, álbum con el que el cantante regresa a sus raíces y vuelve a poner al centro varios de los temas que han marcado su carrera.

“Nunca he estado queriendo aparentar algo que no soy. De repente el mismo hip hop te obliga a demostrar algo más rudo, sobre todo en las letras… y todo bien con quien lo hace, pero yo no viví eso… siempre hablo desde el corazón”, explica en entrevista con EL UNIVERSAL, previo a la firma de autógrafos que ofreció ayer en la Ciudad de México.

Esa diferencia, asegura Sabino, terminó acercándolo a un público que rara vez había sido consumidor del rap: las mujeres, y está lejos de construir una imagen ruda o distante que conecta de manera diferente.

“Yo soy una persona sensible y no tengo miedo ni pena a mostrarme como es. Entonces cuando vienen del Spotify y escuchan la honestidad, ahí es donde se hace clic bien cañón”.

Hablar desde ese lugar también terminó cambiando la forma en la que escribe ciertas canciones, no por miedo a la funa, asegura, sino porque el sab-hop ya hizo eco en las nuevas generaciones, quienes acuden a sus conciertos no por moda, sino por la buena onda .

“Nos brincamos generaciones y está bien chido, soy la travesura de muchos morritos...

“Me da hasta vergüenza cantar algunas canciones en mis conciertos, pero digo: 'vienen con sus papás, saben a lo que vienen y al final soy un ñoño", dice entre risas.

Esa mezcla entre humor, desamor y canciones “family friendly” terminó por convertirse en la identidad de su movimiento y su comunidad, la cual intenta moverse bajo una idea muy simple: amor y respeto.