Sabine Moussier revela que tuvo un romance a escondidas con Fernando Colunga

En una inesperada confesión, Sabine Moussier sorprendió a sus compañeros de "La casa de los famosos México" al revelar que tuvo un romance secreto con uno de los galanes más icónicos de la televisión mexicana: Fernando Colunga.

A pesar del ambiente tenso que dejó la salida de Mariana Echeverría en el cuarto Tierra, su líder, Adrián Marcelo, decidió retomar la dinámica de entrevistas que realizó las primeras semanas y aunque ahora no estuvo Shanik para acompañarlo, tocó el turno de que Moussier sacara a la luz sus secretos mejor guardados.

Pese a que no tuvo reparo en confesar su amorío, la villana de telenovelas quería mantener la identidad de su exgalán en privado; sin embargo, al detallar que las iniciales eran "FC", Gomita no tardó en adivinar de quién se trataba: "es alguien que no lo van a creer. Empieza con F y el apellido con C".





Sabine Moussier se encuentra en "La casa de los famosos México". Foto: Instagram





Sabine detalló que el romance surgió después de que Colunga terminara su relación con Thalía, y duraron juntos al rededor de dos años.

Desde siempre, Colunga se ha caracterizado por mantener en total secreto su vida privada y el amorío con Sabine no fue la excepción; incluso, detalló que ni siquiera se acercó a ella para pedirle una cita; sino que hizo todo un plan para encontrársela "casualmente"

"Él es así, muy cuidadoso... y (en ese tiempo) fue con la secretaria del señor Cobo y le dijo: 'oye, quiero que por favor me avises cuando venga Sabine' y entonces nos encontramos en su oficina; pero a mí ella me dijo: 'ponte guapa porque Fernando Colunga pidió no se qué y te lo vas a encontrar'", contó.

Posteriormente empezaron las salidas a comer y hasta al cine, sin embargo, para mantener un bajo perfil, solía las salas especialmente para ellos dos: "cuando íbamos al cine lo cerraban y solo éramos él y yo"

Moussier también calificó al protagonista de "El maleficio" como un completo caballero, y es que, a pesar de que negó la relación por cuestiones de imagen, se portó muy lindo con ella, al punto de que, hasta el día de hoy, le guarda un cariño especial y tiene recuerdos muy bonitos juntos.

"Es muy linda persona, lo quiero mucho, lo respeto mucho y felicidades por tu baby", agregó.









