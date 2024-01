Roxana Castellanos recibió tentadora oferta millonaria para cumplir una fantasía como Deyanira Rubí

En el mundo del entretenimiento, los actores invierten incontables horas para dotar a sus personajes de autenticidad y hacer que el público se sumerja por completo en sus historias. Sin embargo, en ocasiones, la línea entre la ficción y la realidad se vuelve borrosa para algunos seguidores, llevándolos a anhelar vivir “fantasías” con los personajes que admiran. Esta situación cobró relevancia recientemente con la experiencia de Roxana Castellanos, quien, al encarnar a la sensual Deyanira Rubí, se vio envuelta en una situación inesperada.

Recordemos que la primera vez que Roxana personificó a Deyanira, una bailarina exótica con una forma peculiar de hablar y atuendos brillantes y ajustados, fue en el programa "Otro Rollo", conducido por Adal Ramones y Yordi Rosado.

En el programa de "Youtube", Pinky Promise, Roxana compartió una sorprendente anécdota. En cierto momento de su carrera, cuando se encontraba en la cima de la fama, recibió una oferta poco convencional: "Una persona me ofreció casi un millón de pesos para convivir, pero yo debía asistir caracterizada como mi famoso personaje, Deyanira Rubí". El intrigante episodio comenzó cuando su mánager le informó que una modelo de "La Hora Pico" deseaba obtener su número de teléfono. Roxana, en lugar de proporcionar su número, sugirió que la modelo le diera su número a su mánager.

"Me dijo: 'No, Rox, es una propuesta extraña, pero es mucho dinero'", explicó Roxana. Según sus recuerdos, la propuesta, que ocurrió hace aproximadamente 26 años, implicaba una suma de 56 mil dólares. La oferta provenía de un hombre de la tercera edad que vivía en San Ángel y expresó su deseo de conocer a Deyanira. La propuesta incluía que Roxana pudiera llevar a su asistente y a las personas que quisiera para sentirse cómoda durante la experiencia.

Sin embargo, Roxana rechazó la propuesta, temiendo que el anciano pudiera querer más y solicitara su presencia de manera inapropiada. Aunque no aceptó, admitió haber sentido una sensación agradable ante la peculiar oferta. Reveló que a lo largo de su vida amorosa, varios de sus exparejas le han pedido que adopte la caracterización de Deyanira para momentos íntimos, pero ella se ha negado, destacando que el comportamiento del personaje le resultaría cómico en ese contexto. Con un toque de humor, concluyó diciendo: "Deyanira es super ñera. Sí me lo piden los novios pero no papacitos paguen por eso".

