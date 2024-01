Tras el estreno de "La sociedad de la nieve", revive extraña teoría de uno de los rescatistas sobre los sobrevivientes

El mundo entero ha vuelto a conmoverse con la historia de la tragedia de Los Andes, gracias a la cinta "La sociedad de la nieve", el más reciente lanzamiento de Netflix que da un nuevo vistazo a la travesía, de más de dos meses, que un grupo de jóvenes uruguayos pasó tras quedar atrapado en la cima de estas montañas y que, desafortunadamente, solo algunos vivieron para contarlo.

El 13 de octubre de 1972, el vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya, despegó desde Montevideo para trasladar a un grupo de 45 pasajeros, entre ellos los miembros de un equipo de rugby, hacia Chile; sin embargo, la aeronave jamás llegó a su destino. Por varios factores, como la confusión del piloto y el copiloto, el avión terminó impactándose en una zona conocida como el Valle de las Lágrimas, en la Cordillera de Los Andes, dejando a los jóvenes y sus acompañantes perdidos y en condiciones sumamente extremas.

Por décadas, quienes han llegado a escuchar este relato han quedado sorprendidos por las situaciones que tuvieron que enfrentar y los actos que cometieron para sobrevivir; y es que aquellos que lograron salir de este lugar han revelado que recurrieron al canibalismo para no morir de hambre. Claro que no todos están convencidos de que los hechos sucedieron tal y como lo cuentan sus protagonistas, incluyendo algunos que vivieron de cerca esta historia.

"La sociedad de la nieve" vino a revivir emociones, situaciones y hasta algunas polémicas declaraciones de personajes claves, como las del montañista Claudio Lucero, quien, en este entonces, formó parte de las operaciones de rescate.

Lucero ha causado polémica al poner en tela de juicio la versión de los sobrevivientes y asegurar que fueron ellos los que decidieron exponerse a temperaturas bajo cero, el hambre y tentar a la muerte por más de 70 días, a cambio de conseguir fama. Aunque estas palabras no son recientes, el estreno de la cinta hizo que los usuarios de las redes sociales las retomaran, dividiendo opiniones y abriendo el debate.

¿Qué dijo Claudio Lucero?

En 2017, el montañista fue invitado al programa chileno "Mentiras Verdaderas", donde dio su propia teoría de los hechos. “Para mí no fueron héroes”, dijo tajante, para después soltar la pregunta que lo hace dudar de lo ocurrido: “¿Por qué esperaron 72 días… 75 días para salir? Nunca se ha preguntado eso la gente”, agregó.

Según Lucero, no tiene mucho sentido que un grupo de "muchachos inteligentes, físicamente aptos", no hayan intentado salir mucho antes, sobre todo cuando se enteraron que, después de 10 días, la búsqueda se había suspendido.

En la cinta de Netflix se revela que los sobrevivientes decidieron realizar una expedición para buscar ayuda el día 65 después del accidente, debido a que las tormentas de nieve y las bajas temperaturas les hacía imposible avanzar. Pero Lucero está completamente convencido que esto es una mentira, sobre todo porque su ruta de escape fue ascender todavía más, en lugar de bajar las montañas.





Foto: Vía Instagram @#lasociedaddelanieve





Claudio no pone en duda que el desastre efectivamente ocurrió, de lo que no está seguro es que les haya tomado tanto tiempo a los sobrevivientes conseguir ayuda, por lo que cree que alguien "maquiavélicamente" se le ocurrió la idea de quedarse: .“Ellos no estaban a gran altitud donde las condiciones son más extremas, ¿entonces por qué no salieron? Yo planteo entonces una cosa muy simple, si hubieran salido al segundo día, entonces nadie los recuerda”, finalizó.

Desde entonces y hasta ahora, las palabras del rescatista siguen resonando en la mente del público, y generando, tanto indignación, como dudas; pues aunque muchos aseguran que el busca fama es él, otros no hechas en saco roto sus declaraciones,

"Les gusta o no, esa es muy buena interrogante.. ¿Por qué no salieron antes?", "pero él saca sus conclusiones porque es rescatista, una persona que no sabe del tema, obvio que se pone a esperar que los rescaten", "Lo que dice es muy cierto", "Él quiere fama. Cuestiona lo incuestionable", "Si era tan sencillo, ¿por qué no los encontró antes?", "Lo que dice el señor es verdad, cualquiera en sus cinco sentidos trata de bajar una montaña, no sube donde hay más frío", "Yo le creo al Don", son algunos comentarios que se pueden leer.









