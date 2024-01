El accidente aéreo que ocurrió en Los Andes en 1972, a pocos días de Navidad, sigue siendo recordado como un evento trágico. El vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya se estrelló en plena cordillera, a más de 3 mil 500 metros sobre el nivel del mar, en el Valle de las Lágrimas. Este suceso fue inmortalizado en la película "La Sociedad de la Nieve", dirigida por el español J.A. Bayona, la cual ha ganado recientemente popularidad en la plataforma de Netflix.

El filme, que se mantiene en el top de la audiencia, explora la pérdida de algunos pasajeros y la lucha por la supervivencia en condiciones climáticas extremas. El director, para retratar la tragedia, tuvo conversaciones con sobrevivientes, algunos de los cuales incluso participaron en la película.

Reacción de los Sobrevivientes a "La Sociedad de la Nieve"

Uno de los participantes notables en la cinta es Roberto Canessa, quien, en el momento del accidente a los 19 años, era estudiante de medicina y asumió la responsabilidad de la salud de sus compañeros. Ahora, a sus 70 años, Canessa revela que la experiencia real fue aún más desafiante que lo que muestra la película.

"Es una versión muy ligera de lo que sucedió en la montaña. Lo pasamos (fue) mucho peor. Si tuviera una película mostrando la realidad, el público abandonaría el cine", expresó Canessa en una entrevista con AFP. También compartió sus impresiones con el actor que lo representó, Matías Recalt, destacando uno de sus mayores temores: que su familia viva algo similar.

Además, Canessa enfatiza la capacidad humana que la película ilustra. En medio de la soledad, el frío y el deterioro mental y físico, señala que la historia revela hasta dónde puede llegar el ser humano.

Relatos impactantes de otros sobrevivientes

Nando Parrado, otro de los sobrevivientes, habló sobre su experiencia con el actor Agustín Pardella, quien lo interpretó en la película. Parrado explicó que el miedo fue una ventaja para que saliera vivo: "Muchas veces la gente no se da cuenta de lo difícil que fue la situación. Esto no es una aventura. Yo sentía miedo. La gente dice que tenía coraje, pero no... El miedo te salva y el pánico te mata. Yo quería vomitar del miedo", recordó.

Respecto a la posibilidad de volver a subir al mismo avión, Parrado reflexionó: "Si me subiera. Perdí mucho... No tendría la familia que tengo hoy si eso no hubiera pasado. Yo no quise destruir la segunda parte de mi única vida".

Según informa la CNN, la misión de rescate encontró los restos del avión y a las personas varadas 72 días después del accidente. Actualmente, una cruz se mantiene en el lugar como tributo a las víctimas.

Entre los sobrevivientes se encuentran nombres como Javier Methol, Alfredo Delgado, Gustavo Zerbino, Carlitos Pérez y Pedro Algorta, entre otros. De las 45 personas a bordo, 40 eran pasajeros (19 miembros del equipo de rugby y 21 familiares y amigos), mientras que los cinco restantes eran miembros de la tripulación.

